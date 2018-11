200 eller 500 millioner i bredbåndstilskudd?

Det er status i budsjettbehandlingen på Stortinget. Dersom KrF blir enig med Erna Solbergs regjering er det mye som tyder på at det samlede tilskuddet blir 199 millioner som er 50 millioner mer enn i år. KrF forslo fordobling også i fjor og fikk gjennomslag for det. Med andre ord: Sannsynligheten er stor for at resultatet blir nesten 200 millioner kroner om KrF og regjeringspartiene finner sammen på andre mer tyngende budsjettposter som barnetrygd.

som er det Fredrik forhandlingene. Telecom opplyser til i Det at med KrF Revy Hans i ut går KrFs 100 millioner Grøvan økning er

Arbeiderpartiets Øystein er telepolitiske Transportkomiteen, Det Senterpartiet med i til dag tilskuddet identisk økt talsmann foreslått. at kroner. det Hansen, millioner i 500 opplyser Langholm Arbeiderpartiet også har foreslår

millioner om Sp enig Ap og 500

KrF i skulle ven… og lykkes dagens Dersom med regjering å enig bli ikke