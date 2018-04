5Gs iboende dilemma

Neste generasjon mobilnett lover en enorm kapasitetsforbedring – både med hensyn til hastighet, antall samtidige påkoblinger og tjenestedynamikk. Dette er infrastruktur som kommer til å ha mange anvendelsesområder. Men prisen blir høy. Tettheten av basestasjoner ligger an til å måtte bli tettere enn med dagens 4G-utbygging og hver enkelt av disse må ha fiberfremførsel. Bransjen selv vil ikke spekulere i pris, men vi snakker uansett tosifret – i milliarder.

