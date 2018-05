Dette skal vi bruke 5G til

Transport: Dette er et område som stadig trekkes frem som et kjerneområde for 5G. Det handler først og fremst om autonome kjøretøy og skip.

forreste bilen. et der mulig. er være krever dette tog den så det begynne naturlig kjøretøy, bestående bør sjåfør imidlertid For bare er langs 5G sensorer vil Man av for burde mange oppgave enormt en kunne Slike som og tidlig også veinettet i en med man eksempel løsning. kjøre antall i tungtransport løsninger

– Flåtekjøring av biler, der en bil som bremser vil fortelle dette til andre biler som umiddelbart gjør det samme, sier Ove Fredheim, divisjonsdirektør i Telenor.



Helse: Sensorer innen helsetjenesten gir enorme muligheter. Hjemmetjenester vil kunne utnytte slike løsninger til blant annet å effektivisere, men også til å gi brukerne en tettere og mer målrettet oppfølgning. Skal man trekke dette litt lenger frem i tid vil man også se løsninger for fjernhelse. Det er også, i forbindelse med den raske responstiden, blitt nevnt muligheter for fjernoperasjoner. I praksis vil dette bety at en kirurg kan være på Ullevål Sykehus og operere en pasient som befinner seg i Tromsø.



Nødnett: Nødnett stiller meget høye krav til kvalitet på tjenesten. For eksempel ved live video fra åsteder, som gir grunnlag for råd og vurderinger fra eksperter som ikke befinner seg på nødplassen.



jordbruk: og Fiskeri Oppdrettsnæringen er en næring der bruken av sensorer blir stadig viktigere. Flere oppdrettsanlegg leker med tanken på flytte lenger ut til havs og bruk av automatisering koblet sammen med nøyaktige sensorer vil da gi en s…