Femte generasjon, men hva så?

5G kommer utvilsomt til å bli et av de mest sentrale elementene innen telekommunikasjon de kommende årene. Lovnadene knyttet til den nye teknologien har nesten ingen grenser. Vi har hørt luftige lovnader knyttet til nye G-er i telebransjen før, men denne gangen er det mye som tyder på at realismenivået er høyt.



– Det handler om stor båndbredde, lav forsinkelse, rom for enormt antall enheter koblet til nett og trygg deling av nettet, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.



Men når får vi oppleve denne fantastiske teknologien? Dette er tydeligvis et vanskeligere spørsmål å besvare, enn hva det handler om.

I Norge har vi tre store aktører som eier sine egne nett. Telenor er definitivt den største, i tillegg kommer Telia og Ice. Det er disse som kommer til å stå for innføringen av 5G i Norge. Det interessante er at det først og fremst er Telenor som kjører løpet foreløpig, i den forstand at det snakkes om tidsplaner og hvor langt de er kommet. Telia på sin side er ukarakteristisk stille, med unntak av å slå fast at «vi kommer og vi kommer sterkt». Ice sier også svært lite konkret. Et annet selskap som det kan lønne seg å holde et lite øye med er Lyse, men dette er foreløpig kun et rykte.

2020

Siden konkurrentene er tause må vi altså lene oss på Telenor for å få et bilde av fremdriften. Dette sier Telenors konserndirektør Sigve Brekke:



– 5G vil bli en evolusjon i mye større grad enn en revolusjon. Frem mot 2020 vil vi bygge 5G på det allerede eksisterende 4G-nettet. I praksis betyr dette at vi vil utvikle 4G nettet via 4G+ og Pre-5G inntil vi 2020 lanserer 5G kommersielt.



Det er grunn til å tro at Telia og Ice tenker likedan. Telia har noe av den samme infrastrukturen som Telenor, med en viktig forskjell – selskapet har ingen egen fiberavdeling og må dermed søke samarbeid hos lokale fiberaktører. Ice på sin side har den store fordelen at de kun har 4G i sine nett og trenger dermed ikke å bekymre seg om gamle teknologier som 3G. Oppsummert er det god grunn til å anta at 2020 blir det store året for den kommersielle utrullingen av 5G.

