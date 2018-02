Intel-5G i neste OL

Vinter-OL 2018 er slutt. Intel var tungt til stede og forhåndsviste flere 5G-løsninger, men mest oppmerksomhet fikk nok Intel for sitt store lysshow under åpningsseremonien i Pyeongchang, der 1.280 droner skapte et spektakulært lysshow.

Showet ble hedret av Guinness Book of World Records som den største samlingen av ubemannede luftfartøyer som har vært i luften samtidig. Intel doblet dermed sin egen tidligere rekord på 500 droner i luften samtidig under en oppvisning i Tyskland i 2016.

Sommer-OL med 5G

Intel er imidlertid langt inne i forberedelsene til de neste olympiske leker, som er sommer-OL i Tokyo i 2020. Det kan godt hende at Intel vil slå til med en ny spektakulær droneoppvisning, men ellers vil det mest av alt dreie seg om 5G.

Som kjent er 2020 ansett som året da 5G-utrullingen ventelig vil skyte fart verden rundt. Dette kommer som en følge av sertifiseringen av den første offisielle 5G-spesifikasjonen av 3GPP – 3rd Generation Partnership Project, en standardiseringsorganisasjon for telekombransjen med hovedkvarter i Frankrike.

Og Intel vil være tungt tilstede under OL i Tokyo. Nå har selskapet kunngjort at det har inngått samarbeidsavtale med det store japanske telekomfirmaet NTT Docomo, som har såkalt nasjonal partner-status i tilknytning til sommer-OL i Tokyo i 2020.

Verdens største 5G-nettverk

FORHÅNDSVISNING: Under vinter-OL 2018 viste Intel en «forhåndsvisning av vår 5G-fremtid», sa plattformsjef Sandra Rivera. (Foto: Intel Corporation)

Intel har som mål å sette i drift verdens største kommersielle 5G-nettverk under sommer-OL i 2020. Under vinter-OL nå i 2018 viste Intel bare en «forhåndsvisning av vår 5G-fremtid», som Intels sjef for selskapets gruppe for nettverksplattformer, Sandra Rivera, uttrykte det.

Det er ventet at samarbeidet mellom Intel og NTT Docomo vil resultere i både 5G, VR og drone-baserte installasjoner, skriver PC World Australia.

På mobilmessen i Barcelona antydet Intels strategisjef Aisha S. Evans at både 8K og teknologier for «connected cities» – smarte byer – vil komme til å få en viktig rolle i Intels teknologivisninger under neste OL.