​Lyse ut av skapet

Hvem kommer til å søke lisenser for 5G? Det var et av spørsmålene som ble tatt opp under Telecomworld i Berlin denne uken. Det var bare et av mange spørsmål som ble stilt til tele- og kabeloperatørene. Det er en selvfølge at Telenor og Telia er blant søkerne når lisensene skal fordeles. Begge disse har klart uttalte planer for sin fremtidige 5G-satsing. Ikke spesielt detaljert, men blant annet Telenor har lagt frem et forholdsvis klart veikart for sin satsing. Selskapet har sagt klart at deres første kommersielle nett skal gå på luften i 2020, noe Ove Fredheim som leder Telenors bedriftsmarked bekreftet.

Hva Telia vil gjør er litt mer ullent. Dag Wigum, CTO i Telia, kunne bekrefte at dette var noe man arbeider aktivt med, men hadde ingen klar dato slik Telenor hadde. Det er heller ikke spesielt uventet. Likevel er det en langt mer tilbakeholden holdning enn man har sett ved lanseringen av 3G og 4G, der Telia (den gang Netcom) gjorde et nummer av å være først ute. Dette viser vel også at det er mer usikkerhet knyttet til hvordan man skal rulle ut 5G.

Stille fra Ice

Ice, som ikke var tilstede under konferansen er blant mobiloperatørene som det har vært helt stille rundt. Selskapet nekter kategorisk å uttale seg om noen forhold knyttet til 5G og lisenser. Likevel antas det at Ice vil være en av søkerne når det kommer til stykket. Det vil være naturlig at selskapet melder seg på i 5G-selskapet Spesielt med tanke på hvor aktiv selskapet har vært rundt utrulling av 4G. Ice trenger heller ikke bry seg med 2G og 3G i sine nett i og med at de kun har 4G å forholde seg til.

Kabelselskapene

De det knyttet seg langt mer spenning til var kableselskapene Lyse og Get. På direkte spørsmål sa Eirik Gundegjerde, direktør for strategiske prosjekter, mer eller mindre ja til at Lyse ville være en av søkerne nå 5G skulle fordeles. Ha ville ikke slå i bordet med et krystallklart ja, men lot vel ingen være i tvil om at Lyse ville være en aktør i 5G.

Get på sin side var langt fra like klar. Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt i Get og TDC, ville på sin side ikke kommentere spørsmålet over hodet. Han sa bare at dette er et spørsmål vi må komme tilbake til. Spørsmålet som reiser seg er om Get tør å stå utenfor når for eksempel Lyse gir såpass klare signaler som de gjør.

Dette betyr at vi for øyeblikket har Telenor og Telia som åpenbare lisenssøkere. Vi har Ice som ikke sier noe som helst, men som ganske sikkert melder seg på. Lyse har gitt klare signaler om at de kommer til å være blant søkerne. Get vil ikke kommentere dette, men spørsmålet er om de tør å stå utenfor når Lyse ser ut til å satse.