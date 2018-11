Store forventninger for førerløse biler

Jeg vil ha mer fokus på sikkerhet i utviklingen av nye IoT-tjenester!

KOMMENTAR: Tingenes internett, eller Internet of Things (IoT), vil for alvor endre hvordan vi lever og jobber. For hver dag som går opplever vi at teknologi blir tatt i bruk på en måte som gjør organisasjoner og bedrifter mer smidige og effektive, og at tjenestene de leverer blir bedre og billigere.