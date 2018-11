Kina med 6G innen 2030

Mer eller mindre hele verden er i fullt 5G-modus. Kineserne ser imidlertid lenger frem enn som så. Kinesiske forskere forbereder seg nå på å starte arbeidet med 6G. Etter planen skal arbeidet komme i gang i løpet av 2020. Planen er å slippe systemet i løpet av 2030, i følge Total Telecom.

I følge Su Xin i det kinesiske industri og IT-departementet skal 6G kunne tilby nedlastingshastigheten opp til 1 Tbps. Forsinkelsen i nettet skal også være enda lavere enn for 5G. At arbeidet med 6G starter allerede nå er et klart signal om at Kina tar mål av seg for å lede denne industrien i årene fremover.