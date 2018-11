Abelia med medlemsskap i Digital Europe

Abelia har meldt seg inn i interesseorganisasjonen Digital Europe. Dette er en organisasjon som omfatter 25.000 it-selskaper fra hele Europa. Dette gjøres blant annet for å få raskere tilgang til informasjon og samtidig få en mulighet for å påvirke det europeiske fellesskapet på en effektiv måte.

– Vi ser at EU satser tungt på sitt indre digitale marked (Digital Single Market - DSM), og har en viktig rolle i å sette globale normer for personvern (GDPR). De investerer også massivt i teknologiforskning. Vårt medlemskap i Digital Europe vil være vårt verktøy for å bidra til å rydde hindringer av veien og skape muligheter for Abelias medlemsbedrifter, sier leder for teknologi og digitalisering i Abelia, Kjetil Thorvik Brun, i en pressemelding.

Noe av bakgrunnen er også at EU de siste årene har blitt stadig mer opptatt av teknologi og digitalisering. En kombinasjon mellom medlemsskapet i Digital Europe og NHO, som har en fast tilstedeværelse i Brüssel, vil etter Abelias mening gi den tilgangen organisasjonen trenger.

– Det skjer svært mye i Brüssel som vil være definerende for norsk kunnskapsnæring, og det er ingen automatikk i at hensynet til norsk kunnskaps- og teknologinæring blir ivaretatt. Ett viktig oppdrag for å støtte våre medlemsbedrifter er å skape vekstfremmende rammevilkår. Når EU snur seg rundt for å ta opp innovasjonskampen med blant annet USA og Kina, er det viktig at vi er der hvor beslutningene blir tatt, sier Brun.

Det er nok av områder å holde seg oppdatert på: Personvern, sikkerhet, forskning, kompetanse, elektronisk infrastruktur, internasjonal handel, innovasjonstiltak og bærekraft blir jevnlig diskutert i Brüssel.

– Vi har en bred medlemsmasse med ulike utfordringer. Derfor vil jeg gjerne høre fra våre medlemmer om det er muligheter eller problemstillinger som de mener det er spesielt nødvendig at vi ser nærmere på, sier Brun.