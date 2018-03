Samarbeider om maskinlæring

Apple og IBM utdyper sitt samarbeid, og tilbyr nå maskinlæring integrert i app-løsninger.

Smart nok?

Apple og IBM kunne karakteriseres som erkerivaler, men har de seneste årene samarbeidet om en rekke bakenforliggende teknologier blant annet innen maskinlæring, implementering av app-løsninger for bedriftsmarkedet og dessuten programmeringsspråket Swift.

Nå er en utdyping av dette partnerskapet kunngjort på bakgrunn av nytt rammeverk som ble lansert av Apple under fjorårets utviklerkonferanse WWDC: Core ML.

Core ML er en teknologi for maskinlæring, en form for kunstig intelligens. Når IBM nå blir en del av et iOS app-samarbeid, er det for å tilby maskinlæring via Core ML-rammeverket opp mot IBMs egen kunstige intelligens Watson.

Elev og lærer

Via Watson-teknologien kan man implementere både IBMs og egne læringsmodeller for eksempel for bildegjenkjerning. Og takket være Apples Core ML kan disse også kjøre i en app uten nettilgang.

Om ønskelig kan heuristisk og resultat av lokale læreprosesser lastes tilbake til maskinlæremodellen senere.

Et tenkt eksempel kan være en servicetekniker som ser gjennom iPhone-skjermen mot en defekt maskin som trenger service for å kunne identifisere enkelt-komponenter.

Du kan lese mer om IBM Watson Services for Core ML hos Apple her.

Via Apple