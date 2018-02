Finansdirektøren får mer kunstig intelligens

Det er i en ny løsning som kombinerer Artificial Intelligence (AI)-basert programvare med data fra store datalager i Oracle Cloud som skal passe for finansdirektøren og deres avdeling i virksomheten. AI-en til Oracle skal kombinere avansert dataanalyse og maskinlæring for å kverne data som kan støtte bedre beslutninger og finne flere markedsmuligheter.

En solid munnfull data

Løsningen har fått navnet Oracle Adaptive Intelligent Applications for Enterprise Resource Planning (ERP) og kommer neppe til å nevnes ofte i sin helhet fra selgere og markedsførere hos Oracle.

Som så mange løsninger som tar i bruk tidlige varianter av AI, er AIA-ERP ment for å gjøre noe som humper og går bedre gjennom automatiseringer og tung dataanalyse. I ERP-suiten til Oracle er det særlig finanstall, forsyning- og logistikk, effektivitet og produktivitet, ordrehåndtering og produksjon som får et lag med ny digital innsikt.

Bedre innsikt skal kunne gi mulighet for optimeringer og omprioriteringer av aktivitetene i virksomheten.

- For å bedre tilpasningsdyktigheten må organisasjoner øke innsatsen med bedre verktøy for å øke effektiviteten i eksisterende prosesser og avdekke nye muligheter som kan hjelpe forretningsvirksomheten framover, sier Rondy Ng, sjef for applikasjonsutvikling i Oracle i en pressemelding.

Treffer trendbølge

Løsningen kommer til torgs etter noen år med AI-annonseringer, men der finans- og virksomhetssystemer har hengt litt etter. Analyseselskapet Gartner har imidlertid i en analyse fra slutten av 2017 vurdert at vi fra 2018 og to til tre år framover vil se et stort utbud av løsninger for denne kundegruppen.

Oracle Data Cloud er en av de største data-markedsplassene i verden. De inneholder data fra mer enn fem milliarder unike enheter av forretninger og forbrukere, og 7,5 billioner dataelementer. Kombinasjonen av slike data og virksomhetens egne er antatt å kunne generere flere og ikke minst bedre analyseresultat enn hva eldre tiders forretningsanalyser fikk til.