Hva AI kan (og ikke kan) gjøre

Hvordan kan du vite når en ny teknologi som kunstig intelligens er verdt å investere i? Hvordan skille "hype" og reell verdi? De fleste lar seg imponere av den raske utviklingen innen autonome kjøretøy, stemmegjenkjenningstjenester som Alexa eller Cortana og bildegjenkjenningsteknologi utviklet av for eksempel Google eller Amazon.

Når store teknologikjemper som Google, Microsoft, Amazon, IBM eller Apple viser frem sine fremskritt og mediene hyller det, tror mange at teknologien er tilgjengelig for alle. Men er den det? Og i så fall - i hvilke tilfeller er den det?

Dette er spørsmål alle som investerer i it på et profesjonelt nivå må stille seg når en ny teknologi er i ferd med å bli alminneliggjort.

Hva er AI?

Kunstig intelligens er ikke et nytt fenomen. Kanskje kan starten settes til 1968-69 med utviklingen av SHRDLU (et system for naturlig språkstyring utviklet ved MIT), ny grunnleggende forskning på AI-logikk ("perceptrons" og "backpropagation") og - ikke minst - at verden ble gjort kjent med kunstig intelligens gjennom HAL i 2001 - En romodyssé.

Det neste store fremskrittet kom på slutten av 1980-tallet med gjennombrudd i algoritmer for læring og bruk innen blant annet håndskriftgjenkjenning. Et ytterligere steg ble tatt på 1990-tallet med den første konverserende roboten Alice og Deep Blues episke sjakkmatt på Garry Kasparov.

En rekke forhold har imidlertid medvirket til at utviklingen har gått enda raskere det siste tiåret. For det første har det vokst frem skybaserte ressurser som gjør det mulig å kjøre store neurale nettverk i et kluster av maskiner. Dette er en muliggjører for algoritmer knyttet til dyp maskinlæring, som skjematisk sett er neurale nettverk med et stort antall noder og lag som gjør det mulig å prosessere kompliserte problemer innen en fornuftig tidshorisont.

En annen faktor er et økende utbud av kommersielle og åpen kildekodebaserte bibliotek og tjenester som Tensorflow og Apache MXNet. Dette er verktøy forskere og utviklere kan bruke for å utnytte maskinlæring – uten å måtte selv programmere inn den underliggende matematikken i systemene.

Ikke bland hype med realiteter

Det er ofte nyttig å vurdere hvor ny teknologi ligger i det vi kan kalle livssyklusen. Analyseselskapet Gartner plasserer maskinlæring og dyp maskinlæring helt på toppen av hype-kurven, og estimerer at generell kunstig intelligens anvendt på "virkelige" problem vil ble allment tilgjengelig etter 2020.

Likedan viser undersøkelser foretatt av blant annet McKinsey at selskaper som utvikler og selger AI-teknologi er tidlig i sine produktsykluser og at mer enn 50 prosent av AI-investeringene gjøres av de de store teknologigigantene og oppstartsselskaper, og ikke i selskapene som skal bruke løsningene. Dette er tall som bør mane til ettertanke og en viss motstand mot å hoppe med begge bena inn i store AI-investeringer. Selv om kunstig intelligens åpenbart har et stort potensial er den kommersielle verdien fremdeles relativt begrenset. De første vinnerne i dette markedet er de store teknologiselskapene og gründerbedrifter som har tilstrekkelig talent, tålmodighet og finansiering til å eksperimentere. Andre bør sannsynligvis sitter på gjerdet litt til.

Det er likevel liten tvil om at alle bedrifter i fremtiden kommer til å måtte forholde seg til kunstig intelligens. Når stemme blir et bedre grensesnitt mellom menneske og maskin (enn tastatur og skjerm i dag), må mange bedrifter oppgradere. Likedan, når algoritmer for dyp maskinlæring blir bedre en dagens systemer til å oppdage svindel, risikable transaksjoner og sikkerhetstrusler, må finansnæringen være klar til å ta dem i bruk. Og når vi blir i stand til å dra intelligente slutninger ut fra muntlig språk, lyd og video så effektivt som vi i dag kan med strukturerte data, vil bruk av slik teknologi bli en konkurransefordel i en lang rekke sektorer.

Grunnleggende forretningsmål

Selv om det er gode grunner å innta en avventende holdning til kunstig intelligens er det altså også gode grunner til å rede grunnen for fremtiden. Det bør imidlertid ikke starte med egen eksperimentering med maskinlæringstjenester eller samarbeid med potensielle leverandører.

Metodikken bør heller være å først se etter konkrete forretningsproblemer/muligheter som har en signifikant oppside som kan kompensere for utviklingskostnaden. En god grunn til å starte med et definert forretningsområde er at det kan finnes løsninger som ikke påkrever det siste på AI-fronten. Hvis en form for kunstig intelligens er nødvendig har du mulighet til å klassifisere løsninger og vurdere hvor avanserte de må være.

Hvis du for eksempel ønsker å automatisere en manuell arbeidsprosess som å visuelt inspisere komponenter på et samlebånd, vil du kunne identifisere at en kombinasjon av bildegjenkjenning og en robotisert automasjonsprosess vil være en del av løsningen. Begge er modne AI-områder. Hvis du på en annen side trenger en løsning som forutsetter kognitiv vurdering og tenking, er du på full fart inn på et umodent område.

Uansett, ikke la deg lure av leverandører som sier det bare er å kaste data etter en AI og få superintelligens tilbake. Det skjer ikke!

Data, masse data

En åpenbar forutsetning for kunstig intelligens er at det trengs store mengder relativt rene data for å trene løsningen og kunne evaluere utdataene. Som illustrasjon kan vi se på autonome biler. Slike kjøretøy produseres 4.000 GB data i timen, generert fra Lidar og andre sensorer på bilen. Det er ganske mye data for noe som egentlig er en håndfull fundamentale beslutninger om hvorvidt bilen skal svinge, akselerere, bremse ned eller stoppe.

De fleste suksessfulle AI-løsninger faller i samme kategori, hvor kverning av en stor mengde data aggregerer et begrenset antall beslutninger. Innen bildegjenkjenning, for eksempel: Har bildet riktig objekt eller ikke? AI-en "inne i boksen" forsøker beregne et grunnlag for å ta beslutninger. Innen dyp maskinlæring, for eksempel, kan det store antallet lag og neuroner beregne svært komplekse beslutningsgrunnlag som differensierer mellom ulike resultat. For å utvikle et slikt nettverk trenger du et stort "tagget" datasett, slik at nettverket kan sammenligne det beregnede resultatet mot ønsket resultat.

Feilene som dukker opp brukes til finjustere nettverket med ulike læringsalgoritmer, som gjentas til nettverket stabiliserer seg på et optimalt nivå. Hvis dataene ikke er tagget kan det også brukes uovervåkede tilnærminger hvor læringen skjer ved at nettverket støtter seg på såkalte entropiske utrykk for å evaluere resultatet. Dette var for eksempel metoden da Googles Deepmind ble brukt til å spille Atari-spillet Breakout, da ble "score" brukt til å evaluere resultatet underveis i læringen.

Ulike valg

Når forretningsmulighetene er identifisert og dataene klare, er virksomheten muligens klar for en AI-reise. Neste skritt er da å vurdere løsninger og implementasjonsmetodikk. Hvis kompetansen finnes internt kan man vurdere å eksperimentere med Tensorflow eller en av de andre AI-plattformene på markedet. Hvis kompetansen ikke allerede finnes i virksomheten bør man imidlertid tenke seg om før man rekrutterer. Det er stor etterspørsel etter AI-folk og de store it-selskapene betaler dem godt. Det kan derfor bli dyrt å rekruttere.

Et annet valg er å benytte leverandører som har implementert AI i sine løsninger. Et eksempel er Salesforce Einstein, en AI-plattform som kan utføre predaktive analyser på CRM-data i Salesforce. En annen mulighet er å gå etter sektorspesifikke løsninger, for eksempel Synechrons Nea for finansielle data.

Når en eller flere tilnærminger er valgt, er det viktig å sette realistiske målsetninger med de som er involvert. En investering i kunstig intelligens setter krav til en smidig eksperimenteringsprosess. De fleste opplever å sette seg fast i blindveier og må kjøre mange runder før systemene er optimaliserte. Derfor bør forventet budsjett og tidsbruk avklares i forkant av prosjektets oppstart.