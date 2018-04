– Når du forstår forbrukerne kan du vise dem det riktige budskapet

For å få oppmerksomheten til forbrukerne må man levere den riktige annonsen, på tidspunktet de er mest mottakelige for det. Howard Gossage sa allerede på 1960-tallet at «Ingen leser annonser. Folk leser det de er interessert i. Noen ganger er det en annonse.»

Dette er like relevant i dag. Men nå har vi teknologi som lar oss forstå hva forbrukerne vil ha og når de vil ha det.

Forbrukerne endrer stadig preferanser, bytter kanaler og hopper mellom flere enheter. Da blir det utfordrende å holde øye med dem. Tenk bare på de digitale sporene vi etterlater på en dag. Det er helt urimelig å anta at markedsførere klarer å behandle den konstante strømmen av informasjon, uten tilgang til avansert teknologi.

Kunstig intelligens inspirerer

Heldigvis har teknologien blitt bedre siden 60-tallet. I dag har vi systemer som ligger foran brukernes adferdsmønstre. Med kunstig intelligens kan vi analysere, forstå og handle ut fra millioner av parametere fra samspillet mellom forbrukerne og merkevarer.

På ett millisekund kan man nå optimalisere budskapet så det kan inspirere forbrukeren til å handle, når de er mest mottagelige for det. Men for å lykkes må vi også bruke teknologien i markedsføringsarbeidet.

Selv om vi har all teknologien som trengs for å lykkes, er det en stor mengde brukerdata som ikke utnyttes. For eksempel søkehistorikk, besøkte nettsteder og mer. I verste fall brukes man ingen teknikk i det hele tatt, utenom ren gjetting basert på tidligere konklusjoner. Resultatet blir dårlig målrettede kampanjer som ikke når målgruppen og bare irriterer forbrukere. Det skaper et negativt inntrykk av selskapet.

Som en konsekvens utvikler forbrukerne sine egne verktøy for å blokkerer dine budskap fullstendig. Ifølge bransjeeksperter er den vanlige forbrukeren utsatt for over 5.000 annonsemeldinger hver dag.

Budskapet druknes i støy

En stor mengde av disse inntrykkene drukner derfor i støyen. De må siles bort og blir i verste fall blokkert. Etter hvert som slik reklameblokkering øker i bruk, reagerer annonsørene i panikk ved å vise enda flere annonser. I håp om å omgå alle filtre og gjenopprette tapte visninger.

Annonsører og forbrukere har kommet inn i en ond spiral som bare smart teknologi kan klare å snu. Mange forbrukere ønsker å se reklame, så lenge den er relevant. Vi står ved et veiskille der merkevarer og annonsører må velge mellom dårlige resultater eller ny teknologi som gir de muligheten til å endre forholdet til kundene.

Vi håper annonsørene velger forutsigbar markedsføring som ved hjelp av kunstig intelligens kan optimalisere budskap og samtidig ivareta forbrukernes integritet. Med avansert teknologi kan vi forutse hva forbrukeren er interessert i. Da kan vi tipse om lignende produkter som samsvarer med det som er relevant for forbrukeren.

Resultatet blir økte muligheter for konvertering, samtidig som vi skaper langsiktige forhold til forbrukerne. Forbrukere leser annonser som interesserer dem. Teknologien gjør det nå mulig å vise inspirerende og relevante annonser i det øyeblikket de interesserer seg mest. Nå er det bare å ta skrittet.