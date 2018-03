Praktisk AI og innsats for datakvalitet

I en fersk visjonsrapport for 2018 peker Accenture på fem store trender i anvendt digital teknologi.

– Den store utfordringen globalt er at stadig flere digitale tjenester er inne i hverdagslivet til folk. Det gir helt nye konstellasjoner og samarbeid. Vårt visjonsdokument startet som et internt strategidokument for selskapet, men nå bruker vi det som en visjon for teknologisektoren, sa Trygve K. Halvorsen i et frokostmøte for kunder og partnere. Halvorsen leder Digital Strategi-satsingen i Accenture Norge.

Trender og utfordringer

De fem hovedtrendene selskapet ser for seg i år og de nærmeste årene er AI som supplikant til menneskelig intelligens («Citizen AI»), kombinasjoner av virtuelle og utvidete digital virkelighet («Extended Reality»), datarens og økt datakvalitet («Data Veracity»), ny design av it-støtte og -infrastruktur i virksomhetene («Frictionless business») og smartere dataprosessering og databruk («Internet of Thinking»).

Halvorsen gikk gjennom punktene, og påpekte utfordringer og muligheter. For eksempel at usikkerheten knyttet til kunstig intelligens kan møtes med garantier om hvem som tar ansvar når noe går feil. Eller at digital 3D-modellering der man bruker utvidet virkelighet kan gi bedre salg. Han demonstrerte hvordan en kjent møbelkjede lot kundene prøve ut digitale møbler i eget hjem ved å kombinere digitale foto av møblene med reelle foto av hjemmene til kundene som ER.

Innen datakvalitet er det den samme utfordringen som alle mediebrukere også har – dårlig informasjonskvalitet gir «falske nyheter», mens dårlig datakvalitet gir dyre feil og gale beslutninger.

– Hvor mange snakker helt sant når de samtaler med legen sin? spurte Halvorsen retorisk, og viste hvordan støy i data har effekt.

– Alle opplysninger til legen logges i pasientjournalen, som gjerne brukes som utgangspunkt for anonymisert forsking og prioriteringer innen helsevesenet. Hvordan sikre at dataene er brukbare er faktisk viktig.

Blokkjeder og kantprosessering

Halvorsen gikk videre og påpekte at digitalisering fortsatt innebærer å tørre ta i bruk helt nye metoder og teknologier. Som å ta i bruk blokkjeder til å lage robuste og likevel distribuerte systemer for å løse vare- og tjenesteflyt.

Den siste trenden Accenture vektlegger henger nøye sammen med at når alle data i teorien finnes tilgjengelig, er det smart å ikke ha dem tilgjengelig overalt, samtidig. Prosessering av store data innebærer store muligheter, men både båndbredde og lagringskapasitet tilsier at dette ikke betyr at all slik prosessering bør foregå lokalt.

– Det er snakk om å kunne utvide den klassiske dataprosesseringen i nettverket ytterkant. Det vil si å lage løsninger der tilstrekkelige og utvalgte data er tilgjengelig for prosessering nær der beslutninger tas, og varer og tjenester produseres, sa Halvorsen blant annet.

Rapporten er utviklet og baseres på egne eksperter hos Accenture, kunder og markedsanalyser.