Altibox nå også på TV-tronen

For niende år på rad har fiberfamilien også de mest tilfredse bredbåndskundene. Det går fram av den ferske EPSI-undersøkelsen for bredbånd og TV.

Det som nok gleder Altibox mest er nok TV-vurderingen etter at de har satset mye i den nye underholdningsplattformen med både integrering strømming/liniær-TV og globalt søk. Altibox er klart i ledelsen med sin nye plattform tett fulgt av Canal Digital/Telenor mens Get har sakket akterut. De har varslet en oppgradering før nyttår.

At Altibox scorer best på bredbånd igjen er ingen overraskelse. Telenor har mange lavhastighetskunder og det har også Get på kabel. Altibox har bare det ypperste – fiber.

Med to unntak - Altibox på TV og bedriftsmarked - scorer alle operatørene på 60-tallet. Det er nok ikke noe som operatørene bør være fornøyd med. For å si det på en annen måte. Det er mange andre bransjer som scorer høyere hos forbrukerne.

Mest populær

- Altibox har lykkes godt med å videreutvikle sin tv-løsning i løpet av det siste året, og tilbyr nå den mest populære tjenesten. Stabiliteten og brukervennligheten er god, og poengsummen på 70 er blant de beste som er målt innen tv-distribusjon, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

Mandag 29. oktober la det uavhengige analysebyrået EPSI Norge frem resultatene fra sin undersøkelse av kundetilfredsheten i telekombransjen. 2400 nordmenn har svart på spørsmålene i undersøkelsen om bredbånd og tv i privat- og bedriftsmarkedet. I år ga Altibox-kundene en score på 70 poeng på tv, 67,9 poeng på bredbånd og 73,1 poeng på bredbånd i bedriftsmarkedet – og sendte dermed partnerskapet til topps i samtlige kategorier.

Tar tilbake tv-tronen

- Altibox-partnerne har hatt de mest tilfredse bredbåndskundene ni år på rad, og det er en ganske unik prestasjon. Selv om tilfredsheten går noe ned, er det fortsatt Altibox-kundene som er aller mest fornøyde med bredbåndsleveransene sine, sier Høst. Altibox gjør et byks på 3,5 poeng i tv-kategorien sammenlignet med i 2017, og ender opp helt på topp foran RiksTV og Canal Digital Satellitt. Gjennomsnittlig poengscore på kundetilfredshet for tv-tilbyderne er 65,1, mens Altibox får 70 poeng.

- Det er svært gledelig at vi får så tydelig og positiv respons fra tv-kundene. Altibox har jobbet hardt med å utvikle tv-opplevelsen fra «gammeldags tv» med faste sendetider og faste kanaler til en underholdningsopplevelse som virkelig lar kunden bli sjefen over innholdet, sier Toril Nag, styreleder i Altibox og konserndirektør i Lyse-konsernet, som eier Altibox og en rekke av partnerne.

Skal fibre hele Norge

Også blant norske bredbåndsleverandører er Altibox-partnerne fortsatt helt på topp, med Telenor og Canal Digital på plassene under. Altibox får en poengscore på 67,9, som er 3,1 poeng høyere enn gjennomsnittet.

- Vi er overveldet og takknemlige for tilliten. Ideelt sett skulle vi gjerne beholdt det solide forspranget vi har hatt innen kundetilfredshet på bredbånd, så dette er en viktig påminner om at vi må å stå på hver eneste dag for å kunne levere den beste kundeservicen og de aller beste tv- og bredbåndsopplevelsene, sier administrerende direktør Thomas Skjelbred i Altibox.

Toril Nag peker på viktigheten av bredbånd til alle, og mener undersøkelsen viser hvor viktig det er å sikre utbyggingen av robust, digital infrastruktur i Norge.

- Jeg er stolt av at Altibox-partnerskapet samlet sett klarer å levere en kundeopplevelse som fortsatt er landets ledende innen bredbånd. Sammen har vi bygd fiber over hele landet i mange år, men det det er fortsatt en lang vei å gå før alle nordmenn får tilbud. Vi kommer aldri til å gi opp målet om å gi hele landet den beste og raskeste bredbåndsopplevelsen, sier Nag.

På topp også blant bedriftsleverandørene

Også innen bredbånd levert til bedriftskunder er det Altibox-partnerne som har aller høyest kundetilfredshet. Gjennomsnittet er 68,3 poeng, mens Altibox går opp 1,2 poeng fra 2017 og får en score på 73,1. «Øvrige bredbåndsleverandører» og Broadnet ender på plassene bak.

EPSI, kundetilfredshet bredbånd privatmarkedet 2018:

1. Altibox: 67,9

2. Telenor: 66,7

3. Canal Digital: 65,3

4. Øvrige leverandører: 61,4

5. Get: 61,1

Bransjesnitt: 64,8

EPSI, kundetilfredshet digital-tv privatmarkedet 2018:

1. Altibox: 70,0

2. RiksTV: 66,7

3. Canal Digital Satellitt: 65,4

4. Canal Digital Kabel: 64,0

5. Viasat: 63,6

6. Get: 62,1

Bransjesnitt: 65,1

EPSI, kundetilfredshet bredbånd bedriftsmarkedet 2018:

1. Altibox: 73,1

2. Øvrige bredbåndsaktører: 70,7

3. Broadnet: 69,4

4. Telenor: 65,5

Bransjesnitt: 68,3