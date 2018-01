Altinn øker takten

15. januar 2018 gikk Altinn versjon 18.1 i produksjon. Da hadde det gått 33 dager siden forrige oppdatering, Altinn versjon 17.3. Dette markerer overgangen fra to-tre store lanseringer i året, til hyppig feilretting og videreutvikling i månedlige Altinn-slipp.

Lange sykluser

Helt siden Altinn ble lansert i desember 2003, har tjenesten hatt lange lanseringssykluser. To-tre årlige hoved- og forvaltningslanseringer har vært rytmen helt fram til nå.

På Forenklingsbloggen til Brønnøysundregistrene kan vi lese at «Altinn har hatt lang «time-to-marked» for nødvendige endringer. Det betyr at Altinn som produkt ikke har endret seg raskt nok for å kunne imøtekomme krav fra kunder, partnere og teknologi».

Det er dette Altinn nå har begynt å forbedre.

Tettere lanseringer

De tre siste lanseringene av ny utgave av Altinn har kommet med om lag en måneds mellomrom: Versjon 17.2 kom 14. november 2017, versjon 17.3 kom 13. desember og versjon 18.1 kom altså 15. januar 2018.

Denne lanseringstakten kommer altså til å fortsette framover, og på bloggen leser vi at «Altinn vil nå kunne levere ny funksjonalitet og feilrettinger i produksjon også i tradisjonelle høyvolums-perioder og frysperioder. Vi har etablert en felles leveransemodell for alle leveransene i 2018 og standardisert prioritering av behov, endringshåndtering, testing og produksjonssetting».

Bedre dokumentasjon

Samtidig som utviklingstoget nå vil komme med mindre og tettere leveranser, så har Altinn også forbedret dokumentasjonen om versjonene. På Altinns Github-side finnes det nå en dokumentasjonsside som heter «Altinn Docs», der en endringslogg viser endringene som er gjort i de tidligere versjonene, i tillegg til informasjon om når de kommende slippene er planlagt.