Altinn viste seg fram

Før påske ble konferansen Digitaler Staat arrangert i Tyskland. Den samlet 1.400 deltakere fra politikk, offentlig forvaltning og digitalt næringsliv. Norge ble invitert som partnerland, blant annet fordi vi ble kåret til verdens mest digitale land 2017 i Digital Evolution Index.

På konferansen ble Altinn og norsk digitalisering presentert, og ifølge Forenklingsbloggen til Brønnøysundregistrene, «trodde nesten ikke deltakerne sine egne øyne».

Altinn og Difi

Når Norge skal presentere digitaliseringen så langt, er Altinn det selvsagte flaggskipet. Derfor var Brønnøysundregistrene med Altinn og Difi naturlige deler av den norske standen. Cat Holten fra Brønnøysundregistrene og Tor Alvik fra Difi holdt et foredrag om «E-government made in Norway» der samarbeid og totalresultater ble vist fram.

Ifølge Forenklingsbloggen var enkelte deltakere skeptiske til om det går an å digitalisere så mye uten at det går på bekostning av personvern og sikkerhet. Holten svarte med å si at «tillit og sikkerhet er helt grunnleggende faktorer for at vi lykkes i Norge».

Forsiktige tyskere

At publikum reagerer er forståelig. Tysklands holdning til personvern er enda strengere enn vår. Bare det å ha et enhetsregister, med samme identifikasjonsnummer til bruk i alle sektorer, virker enn så lenge å være lite aktuelt for tyskerne, kan vi lese på bloggen.

I tillegg mangler de foreløpig den infrastrukturen som må på plass for at digitaliseringen skal kunne fungere for alle.

Eksportmuligheter

I fjor var det Danmark som var partnerland, og flere som folkene fra Brønnøysundregistrene snakket med sa de satte pris på å få digitaliseringseksempler fra andre enn Estland og Danmark. De norske teknologibedriftene No Isolation, Commfides, Basefarm og Compose To Go fikk også vist seg fram på konferansen.

Innovasjon Norge mener alt ligger til rette for digital eksportsuksess. De gjør en viktig jobb der, sammen med den norske ambassaden i Tyskland. Ifølge Innovasjon Norge regnes Norge som et forbilde og en ettertraktet partner innen digitalisering av det offentlige.