Designpris til Altinn

Ixda-prisen ble delt ut av Ixda Oslo og Grafill i forbindelse med Visuelt-konkurransen, og hedrer fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus. I år fikk altså Altinn prisen for redesignet av altinn.no. Det er en stor anerkjennelse for et nettsted som mange tidligere har kjent til som ganske vanskelig å navigere rundt på.

Krevende oppgave

Brukergruppen som trenger Altinn er stor og mangeartet. Det finnes mange aktører og roller, og det er en lang rekke oppgaver som skal betjenes på systemet. Samtidig er det komplekse mekanismer bak kulissene, som ikke er trivielle å få til å fremstå som enkle og intuitive for brukerne.

I uttalelsen fra juryen som delte ut prisen heter det at «å redesigne Altinn er en av de mest krevende oppgavene en kan ta på seg som interaksjonsdesigner». Denne juryen besto av representanter fra både akademia og privat sektor.

Bedre rolleforståelse

Ett av resultatene av redesignet av Altinn er at brukerne lettere oppdager hvilken informasjon de har tilgang på. Ved å tydeliggjøre opplegget med roller og rettigheter på Altinn, har designet bidratt til å bevisstgjøre brukerne over hvilke rettigheter de har som følge av roller i Enhetsregisteret eller delegerte roller i Altinn.

Det har gjort at Brønnøysundregistrene har fått flere henvendelser fra folk som synes det er rart at de har tilgang til opplysninger de ikke visste de hadde tilgang til. I de fleste tilfellene er dette tilganger de har hatt i årevis, de har bare ikke lagt merke til det tidligere, kan vi lese på Forenklingsbloggen til Brønnøysundregistrene.

Uendelig prosjekt

I en annen bloggpost på Forenklingsbloggen kan vi lese at prosjektgruppen for redesignet håper at det de har oppnådd kan være en inspirasjon for flere offentlige virksomheter til å stå på for bedre design på sine tjenester.

Selv lover de at de skal fortsette å jobbe systematisk og sørge for at løsningen skal bli stadig bedre framover, og peker på at juryen til prisutdelingen påpeker at dette er et uendelig designprosjekt som aldri blir ferdig.