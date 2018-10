Utvikler Altinn for både proffer og amatører

På Altinndagen i september gikk litt av tiden med til å klappe seg selv velfortjent på ryggen, men mesteparten av dagen gikk med til å se framover. Altinn skal videreutvikles til å bli en plattform for deling av data fra en mengde kilder og utvikling av nye tjenester, både for offentlig forvaltning og privat næringsliv.

at utviklingsmiljø og av er utvikling nytt kompetanse, som av samtidig selvbetjening deling Altinns er for Ett både tjenesteverksted skal nå, skal senkes et nye plattformen. dokumentasjon bred understøtte skal produktene under og understøttes. kode, brukerterskelen som

løsningen sommeren å funksjonalitet Altinn-tjenester. å ekte lage allerede bruke til begynne være teste for er nå, mulig Det skal mulig det å grunnleggende helt å og

barn Kjært

for uten to utvikle er tjenesteutviklingsløsning». en i Altinn. av Brønnøysundregistrene. betydelig lese er klart fra Det dette utviklingen vedlikeholde vi strategidokument kommet enklere har liten kan I nå som at å år at «det annet Dette siden et forutsetter kompleksitet og over nyhet noen lettere år. Brønnøysundregistrene blant bli bistand med publiserte videre til tjenester For må rapporten ikke denne den

«Tjenester Altinn altså siden dette for mer tjenesteverkstedet, er om et stopper skulle er kanal begynte Altinn-representanter tjenesteutviklingsløsning til navn år par-tre som føre sluttbrukertjenester. som plattform være bedre at barnets selvbetjening, høyere grad der. ny å men 3.0». ikke design skulle helthetlige nye og Dette er det Det og blir av altså snakke for også Det og en brukerorientert

«Tjenester nå som besluttet Lars forklarte er og nå prosjektet et i Bachmann, Hva Vegard Dette nå? for nytt – å årets er komplett, å begrepsforvirring: Studio», som i vi vi vi så omtalt under har lager og for unna litt rydde dette «Altinn portal arrangement. at er 3.0», har det og skal produktet hva samme tjenester gjøre For Altinn, tidligere hete tjenesteverksted, begrepsforvirringen produkteier

Åpen kildekode

deling, skal til prosjektet produktivitet For og verdiskaping. utviklingsarbeidet. faser overordnete det gjenbruk fremme å oppnå former forklarte i at alle å Studio dette er utpreget for for tilrettelegge at nye Bachmann stimulere Altinn målet og videre for

det brukes har skal å tjenester (Foto: seg i Studio Øyvann) Altinn TIDEN ikke Produkteier Lars nye på Stig lage kunne tid nye på Altinn. Altinn lang Vegard før Bachmann OG VEIEN: til

bygge bidrar, at – som blir det jo enklere jo her er det han. Kongstanken de er flere å tjenestene, gode understreket

et konkret: sammenhenger, også hel gjøre gjenbruke om andre kunne land andre tjeneste på til. enda i som – tas i enkelt For av deler som han å og prosess-steg gjenbruke alle så brukergrensesnittelementer, vi annen utgangspunkt åpen API-er utvikles gjenbrukstanken løsningen gjør en hakk å å bruk Gjenbruk tekster kan at konkrete som og videre for Mer handler det og å la via den dra en som nivåer: noe tjeneste. kildekode, til fra helt det

velkjente samarbeid. distribuert på tilrettelegges Der ved legges og Github.com ut. det versjonskontroll dokumentasjon all nettjenesten hjelp Githubs muligheter Det utvikling kode den for fortløpende og for er av

tjenesteutvikling bare vil hele en og organisasjon, håper denne organiseringen Altinn, der Altinn-samarbeidet. utvikle brukersamfunn tvers, internt men å tips på velge Ved også deles, gjennom i veiledning på ikke på for dokumentasjon, å et Altinn-organisasjonen

alle Utvikling for

er sett Studio er av vant de med være Altinn støttet teknologiene kanskje Studio, Visual er produkter løsningen. og at også mest utviklerne av forsikret og et den eksempel Code øyne, som en utviklers interessante populære utviklingsverktøy. skal React og delen at moderne med, Den verktøyene for skal bruke og kunne Bachmann at

tjenestene har understøtter tjenester. om basere av utgangspunktet teknikkene mest hverandre, kombinasjoner moderne og på samtidig å mer tjenester. og både gjenbruk valgt for opp Dette tenkningen mikrotjenester, dag. Studio som av men de Altinn deling som i som i der Grunntanken lages av utviklete komplekse allerede vil Prosjektet i uavhengige gå er kan å være bygge

forvalte skal Det likevel og oppsiktsvekkende støtte på Altinn-plattformen tjenester er for som framtiden. ambisjonene mest å lage ikke-teknologer i

det kunngjorde Bachmann. og av den ikke-teknologer, siden også har vi prosent målet: kanskje mest forvaltning det tjenester, andre er det Vi utvikling i hårete legger hundre for Så til er – der av opp det, selvbetjening

gjennomføre si til. Og en logikk det gjelder at skal når han stadig Men tjeneste, er ikke brukerterskel. vi og lav stå dynamikk, test så og vi i mot, sette brukergrensesnitt, mål jeg at nærmest fra det for ha regler magen får det. litt versjon i API-er, la scene Det av garantere å alt få en på skal kan målet en til. – produksjonssette av definere å lanserer mer opp første vondt jobber det og arbeidsflyter, med vi Jeg vi er at det dette, er

Tre hovedkomponenter

dersom hovedkomponenter inneholder Studio ressurser, Arkitekturen komponentene interne Repository. åpninger Altinn Altinn De for utvikleren skulle til tre tre ønske illustrasjon), eksterne Designer, Runtime Altinn Altinn ytterligere (se det. og har som er

modelleringen står I i den Designeren Til tekster som for hører opp utvikling Her denne API-er komponenten. bruk redigeres. og definisjoner og logikken bygges av er utrulling sist der dataene. tjenesten. arbeidsflyten tjenesten modulen er testing av og brukergrensesnitt det i også ferdige og samt er av til, tillegg Designeren av

favorittverktøy mange (Ill: tillegg Det nye bruke ARKITEKTUR: av består I dem passer det der tidligere hovedkomponenter. som Tjenester av best. tre Altinn Altinn/Brønnøysundregistrene/Computerworld) kjent sine kan utviklere 3.0, Studio,

vises vil Runtime av i bygd API-ene kjører Designer. med i kommunisere, data vise brukergrensesnittet Altinn sluttbrukerløsning altså de Her for man Altinn og eksekveres, ressurser kunne tjenestene samspillet og å som arbeidsflyt, testes, har Altinn håndteres. resten og

backlog. også kvalitetssikring som å til administrerer denne Versjonskontroll og tillegg brukerstyring også Det Altinn team og i i Repositories og utvikle og plattformen. som innlogging, av gjenbrukbare det finnes gjøres dokumentasjon av er modulen. seg ressurser på tar styring muliggjør her, Til Adgangskontroll, sist Repository er det organiseringen.

MVP MTP og

leverer i som framover. som et sin konseptløp skal overlappende prosjektløp produkt skje etablere Utviklingsprosjektet fortløpende et løsningsbeskrivelser et – med MTP minimalt minimalt og står for henholdsvis utviklingsløp å implementasjon Viable til begrepene produkt MVP. – (Minimal Dette i opererer tur Ved Product). ideer til tre leverer og testbart planen levedyktig spesifikasjonsløp,

begynnelsen i helt om margin. ambisjon 2018, tok med at minst september funksjonalitet i mulig bra levere med en prosjektet første til Konseptløpet Det MTP-en år. i gikk skulle av grunnleggende den med

gikk 2018. jeg fastslå. på september en datoen minutter kunne er har MTP-en den scenen – at To lettet før jeg tilgjengelig fikk om Bachmann beskjed nå,

gradvis over levering første han halvår ut ved la neste nok MVP-en en år, skje til. – må

MTP-en å kunne denne noe feedback det også 2019, kommer at Men nå dette er er at skal teste bli som for er tilgjengelig minimal. løpet å virkelig mulig fullverdig er halvår tjeneste gi som det en prosjektet lage selv i fra skal utgivelsen MVP-en til andre minimal, Han første også er til Å. tilbake. ut understreket A nok utenfor derimot av ferdig Når

begrensninger noe ha har nå hvis er ha typer akkurat med og å ut være han. høy Et – er litt kan å en og få forskjellige sette klare utdypet skal tungt noe mellom, for vi for høy Hvor vi brukergrensesnittet M med funksjonalitet brukerterskel så vil også ender du opp i opp det MVP, være brukerterskel jobber eksempel vi med finne regler så steg Men, ganske og når noe ikke-teknologer, at av. velge begrensninger. en arbeidsflyt funksjonalitet vil kan validering du opp definerer

Brukernære tjenester

i tilre… Et er viktig Altinn steg å videre av utviklingen