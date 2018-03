Cisco-ekspert forlater Atea

1. mars begynte Øyvind Ellefsen hos Conscia som senior it-arkitekt. Han kommer fra Atea, hvor han har jobbet i over 20 år. Siste stilling var som sjefskonsulent og løsningsdesigner for nettverk, sikkerhet og it-infrastruktur. Ellefsen vil med erfaring fra bransjen og sertifiseringer fra Cisco bli verdifull for Conscia som erCisco gullpartner.

Conscia dekker Nord-Europeisk som leverandør av it-infrastrukturløsninger -tjenester innen nettverk, datasenter, sikkerhet og mobilitet. Selskapet har 24 ansatte i Norge. De har også kontor i Sverige, Danmark og Nederland.