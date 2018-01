Ny forhandleransvarlig til Epson

Epson Norge forteller i en pressemelding at Jan Ove Johansson er ansatt som forhandleransvarlig i forbindelse med selskapets blekkskriversatsing.

Erfaring fra kanalen

Johansson har over 20 års erfaring fra ulike it-virksomheter. Han har blant annet vært produktansvarlig for skrivere i Tech Data og Brother og kommer til Epson fra stillingen som storkundeansvarlig i Sennheiser. Han er utdannet ved Kjøpmannsinstituttets høyskole og Næringsakademiet og tar for tiden tilleggsutdanning i LEAN-transformasjon ved Høyskolen i Fredrikstad.

Jan Ove Johansson skal jobbe spesielt med Epsons abonnementsbaserte utskriftsløsning, med forskjellige pakker tilpasset små og mellomstore bedrifters ulike utskriftsbehov og -volumer.