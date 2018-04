Ny norgessjef i Infinigate

It-sikkerhetsdistributøren Infinigate har fått inn Øivind Barbo for å ta over den daglige ledelsen av Norge.

– Vi har vokst og ekspandert i Norden, og det er ikke like lett å holde fokus på Norden og alle operasjonene der, når jeg samtidig må være tilstede i den daglige ledelsen i Norge. Derfor har vi nå fått inn Øivind Barbo for å lede her i Norge, forteller Thomas Hagelid.

Mot millarden i Norden

Under Hagelids ledelse har den norske distributørbutikken på it-sikkerhet for Infinigate vokst til rundt 225 millioner kroner. Det er over dobbelt så stort som i Danmark, men under halvparten av hva Sverige omsetter for. Totalt ligger omsetningen i Norden på rundt 880 millioner kroner.

I Sverige har Infingate hatt egen landssjef lenge. Mens Danmark og nå i fjor Finland, har ligget under Hagelids ansvarsområde.

– Jeg skal fortsatt være daglig leder i Danmark og Finland, mens vi med Øivind nå har fått inn en kompetent og erfaren leder her i Norge, forteller Hagelid som mener Barbo var en av de første som drev seriøst som verdiøkende distributør den gang han drev LAN Control.

Øivind Barbo startet nemlig karrieren i it-bransjen med Lan Control. Han var grunnlegger og leder fra 1990 til 1998. De drev den gang med nettverk og it-sikkerehet.

– Vi var utenlands og fikk rettigheter og agenturer på nettverk og sikkerhetsprodukter som vi distribuerte ut via et forhandlernettverk. Vi hadde kompetansen for å støtte forhandler og sluttkunder, og drev også med kurs mot begge målgruppene. Ikke ulikt det Infinigate driver med i dag, forteller Barbo.

Atea og Normann

Mye vann har rent i havet siden den gang. LAN Control ble kjøpt opp av Atea i 1998 og de neste åtte årene hadde Barbo forskjellige stillinger der. Deretter ble det åtte år i Norman og noen år med mellomspill utenfor bransjen, før han nå takket ja til jobb hos Infinigate.

Barbro har ikke lagt opp til noen store endringer for den norske organisasjonen.

– Det er en god komptanse, kultur, driv og entusiasme rundt it-sikkerhet her, og vi kommer til å fortsette å gjøre det som bra. Jeg vil jobbe tett med Thomas fremover, så får vi se om jeg med et nytt blikk på tingenes tilstand vil gjøre endringer som gjør Infinigate Norge enda bedre, sier Barbo.