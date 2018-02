Beskytter mot TV-kidnapping

Operativsystemet Android TV, som brukes både av tilkoblede Smart TV-er og andre enheter, seiler nå opp som mål for stadig flere angrep med skadelig programvare, eller ondsinnet programvare, som mange sier.

På den store mobilmessen i Barcelona lanserte Eset produktet Eset Smart TV Security. Sikkerhetsløsningen inneholder blant annet antivirus, anti-kidnappingsteknologi og mulighet for skanning av flere enheter.

Anti-phishing

Sikkerhetsløsningen er i utgangspunktet gratis, men premiumversjonen byr også på anti-phishing for å beskytte brukerne mot at noen forsøker å stjele sensitive og personlige opplysninger. Prisen på premiumversjonen er ikke kunngjort.

Innen 2020 kan det finnes så mange som 30 milliarder enheter koblet til internett, ifølge prognosene for veksten i Tingenes Internett-løsninger. Tross alle fordelene betyr dette også nye trusler for forbrukerne. Spesielt smart-TV-er, med sine mikrofoner, kameraer og USB-porter, blir et stadig mer yndet mål for angrep med skadelig programvare, ifølge Eset.

Beskyttelse mot spionering

Smart-TV-en kan bane vei for angrep ikke bare mot andre enheter på brukerens hjemmenettverk, men kan også åpne for spionering mot personer i husstanden for å samle inn sensitive og personlige opplysninger.

Eset påpeker at smart-TV-er med operativsystemet Android TV kan bidra til å spre skadevare rettet mot Android generelt.

I nyhetene er det rapportert om flere tilfeller hvor smart-TV-er er blitt låst og det er blitt krevd løsepenger.

Hvis kidnappingsprogramvaren i Eset Smart TV Security oppdager at TV-en er blitt rammet av gisselprogramvare, blir brukeren bedt om å slå smart-TV-en av og på igjen mens virusdatabasen oppdateres og skanningen blir påbegynt. Brukeren blir bedt om å avinstallere programvaren, og når det er gjort, fjernes gisselprogramvaren.

Eset Smart TV Security kan lastes ned fra Google Play, og applikasjonen kan kun lastes ned fra brukerens TV. Når den er installert, beskyttes brukerne gjennom hele Android-økosystemet, både på smarttelefon og på TV-en.