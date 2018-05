Norske søkere til Apple-akademiet?

For studieåret 2018/2019 vil det være opp mot 400 studieplasser tilgjengelig ved Apples utviklerakademi i Napoli. Studenter fra hele verden kan søke, og søknadsfristen er 8. juni 2018, opplyser Apple.

Apple opprettet for noen år siden et utviklerakademi tilknyttet Universitetet i Napoli Federico II, opprinnelig verdens eldste statlige universitet med røtter helt tilbake til 1224.

Eliteskole

Akademiet som Apple etablerte for iOS-utvikling i 2016, betegnes også som en eliteskole for fremtidige iPhone- og iPad-utviklere, med fokus på apper for iOS.

De som slipper gjennom nåløyet, kan glede seg over et gratis studieår med støtte til oppholdet i Napoli.

Studentene som gjør det best, har dessuten en sjanse til å få stipend for å delta på neste års utviklerkonferanse, Apples Worldwide Developer Conference (WWDC), som går av stabelen i California i juni neste år.

GRUPPEARBEID: Studentene som lærer seg apputvikling ved universitetet i Napoli, lærer seg også å jobbe i team. (Foto: Apple)

I år er det 42 studenter fra akademiet som er blitt valgt ut til å være med på årets WWDC. Dette er dobbelt så mange som året før.

Når vi kommer fram til neste sommer, vil omlag 1.000 studenter ha fått opplæring ved Apples utviklerakademi i Italia.

Fra hele verden

Studentene til årets kull kommer fra de fleste land i Europa, og noen kommer også fra India, Sør-Amerika og Afrika.

Rundt 50 av årets studenter er unge kvinner. Dette er omtrent fire ganger så mange som året før.

Nytt av året er et såkalt «Enterprise Track», åpent for studenter som ønsker mer dybdetrening i hele livssyklusen til en iOS-app, fra design til ferdigstillelse, distribusjon via skyen og med fokus på sikkerhet, feilretting og datalagring.

Elektronisk søknad

For å komme i betraktning, må man levere inn en elektronisk søknad. Litt utpå sommeren vil en del av søkerne ha mulighet til å være med på opptaksprøver med intervjuer i Napoli, London, München og Paris.

Apple hevder at selskapets App Store for salg av apper har bidratt til å skape en ny bransje for app-utviklere, noe som har resultert i over 1,3 millioner jobber bare i Europa.

På verdensbasis har Apple utbetalt nærmere 15 milliarder euro (nærmere 145 milliarder kroner) til utviklere av apper. Apple tar normalt 30 prosent av salgsprisen for apper som selges via App Store, mens resten går til app-utviklerne.

Informasjon om hvordan man søker om opptak ved Apples utviklerakademi, finner du her.