Apple kjøper Shazam?

I følge flere internasjonale medier er Apple i ferd med å avslutte oppkjøpsforhandlinger med Shazam. Det dreier seg om et oppkjøp verdt i området $400 millioner. Shazam er et selskap opprettet i UK og har vært på banen siden 1999. I følge selskapet selv har de over 100 millioner brukere.

Gjenkjenning

Shazam er spesialisert på gjenkjenning av musikk. Det er app-basert og man starter enkelt og greit appen. Deretter forteller den deg hvem som spiller og hvilken låt det er. Veldig praktisk for deg som lurer på hva i all verden som spilles på radio eller en annen kanal.

I dag tjener tjenesten sine penger via en kommisjon utbetalt fra Apples Itunes Store. Så det Apple gjør her er egentlig å kutte ut mellommannen og spare seg selv for utbetalinger. Det interessante er imidlertid at Shazam i 2015 ble verdsatt til 1 milliard dollar. Dette er ganske langt fra de 400 millioner dollar man nå snakker om.

Avtalen vil uten tvil styrke Apple Music i konkurransen med Spotify og Google Play Music.