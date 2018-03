Strømmetjenestene for musikk må endres

I et intervju med BBC sier Jimmy Iovine fra Apple Music at strømmetjenestene er alt for like og vil ikke overleve hvis de ikke gjør noe for å skille seg fra hverandre. I følge Iovine tar stor sett alle samme prisen for å gi brukerne den samme musikken. Man tilbys de samme spillelistene og de samme sangene. Iovine mener det må gjøres mer for å styrke interaksjonen mellom artisten og publikum.

Iovine mener også at strømmeselskapene gjør for lite for å engasjere brukeren og bringe originalt innhold som virker kulturfremmende. Iovine understreker at tjenesten ikke er på plass enda, men at det må utvikles møteplasser der artistene kan kommunisere med sitt publikum.

Iovine, som nå trer tilbake til en mer konsulterende rolle i Apple Music, sier også at det er uunngåelig at iTunes nedlastingstjeneste på sikt vil fases ut. Han understreker imidlertid at det ikke er noen tidsplan for dette. – Det vil skje nå folk slutter å kjøpe, det er egentlig ganske enkelt, sier Iovine.