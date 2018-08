Sbanken klar med Apple Pay

Sbanken var en av de få norske betalingsformidlerne som sto på listen over dem som ville støtte Apple Pay da løsningen ble lansert i Norge 20. juni i år. I motsetning til Nordea Bank og Santander Bank var imidlertid ikke Sbanken klar til å ta i bruk Apple Pay ennå på det tidspunktet.

Men nå er forberedelsene ferdig og Apple Pay er kommet på lufta også for Sbankens kunder.

– Enorm interesse

For en del av kundene har nok ventetiden vært lang, for banken har i sommer opplevd enorm interesse for mobilbetalingstjenesten.

KLAR MED APPLE PAY: Administrerende direktør Magnar Øyhovden varsler at kundene i Sbanken nå kan få ta i bruk Apple Pay. (Pressefoto: Sbanken)

– Tusenvis står på vår Apple Pay-venteliste. Vi har aldri sett en slik entusiasme for en tjeneste hos Sbanken noen gang. Nordmenn ønsker helt klart valgfrihet til selv å bestemme hvordan de skal betale. Vi er glad for å gi dem valgfriheten, sier Magnar Øyhovden, daglig leder i Sbanken.

Første nettbank

Sbanken var i sin tid Norges første rene nettbank. Den ble lansert i år 2000 under navnet Skandiabanken. I dag har banken rundt 450.000 kunder over hele Norge. Ifølge pressemeldingen har banken scoret høyest på rangeringen over banken med landets mest fornøyde bankkunder i mange år.

