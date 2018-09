Alle tv-serier Apple produserer 

Glem Planet of the Apps: Apple har ting på gang!

Førstnevnte ser ut til å bli puttet i skuffen, men Carpool Karaoke får leve videre.

Men det er faktisk ikke småtteri Apple har på gang av egen- og co-produsert innhold for det som antakelig blir en egen strømmetjenester som vil konkurrere med Netflix, Hulu og Amazon.

Om dette vil bli en omskriving av Apple Music, eller en frittstående tjeneste, gjenstår å se.

Amazing Stories – Ti episoder av en serie basert på Steven Spielbergs serie med samme navn fra 80-tallet. Spielberg co-produserer.

Are you sleeping – Det er bestilt ti episoder av en serie baset på en roman av Kathleen Barber med Oscar-vinner Octavia Spencer, kjent fra blant annet Hidden Figures og The Shape of Water.

Calla – Basert på en samling frittstående fortellinger utviklet av franske Canal+

Carpool Karaoke – Suksessen med James Corden får et ekstra år

Central Park – Apples første animerte serie, fra skaperen av Bob's Burger, Loren Bouchard.

Ukjent Damien Chazelle-prosjekt – Skaperen av La La Land skal være i gang med dette prosjektet uten navn som det er mye hemmelighet rundt.

Dickinson – Episodisk komedie (!) basert på Emily Dickinson (Hailee Steinfeld). Skrives og produseres av Alena Smith og regisseres av David Gordon Green.

Drama om journalisten Hilde Lysiak – Lite kjent i denne serien om den åtte-årige (!) skribenten Hilde Lysiak i den sanne historien om hvordan hun avslørte et mord i sin hjemby.

Foundation – En ti-episoder lang serie basert på Isaac Asimovs klassiske science fiction-trilogi, hvor hans datter faktisk deltar. Produseres av David Goyer og Josh Friedman på Skydance Television.

Frokost-tv-serie – Et lovende prosjekt der Apple allerede har bestilt to sesonger. Basert på Brian Stelters roman Top of the morning: Inside the cutthroat world of morning tv. Jennifer Aniston og Reese Witherspoon co-produserer og har hovedrollene, mens Jay Carson fra House of Cards skriver manus.

Home – Serie i ti episoder regissert av Matt Tyrnau. Vi får bli med hjem i uvanlige og spesielle hus.

Komedieshow med Charlie Day og Rob McElhenney – Halvtimes komedie-episoder utviklet av folkene bak It’s always sunny in Philadelphia.

Little America – En rekke fortellinger basert på virkelige fortellinger publisert i Epic Magazine. Skrives av Kumail Nanjiani (kjent fra Silicon Valley) og Emily V. Gordon.

Little Voices – Fortellinger fra New Yorks musikkmiljø produsert av selveste J.J. Abrams sammen med musiker Sara Bareilles.

Losing Earth – Apple eier rettighetene til denne serien som handler om klimaforskere i perioden 1979-1989, da man først begynte å bli oppmerksom på klimaforandringer. Produseres av Anonymous Content som er delvis eid av Emerson Collective – sistnevnte drives av Laurene Powell Jobs (enken etter Steve Jobs).

M. Night Shayamalan-serie – En scifi-serie som produseres av M. Night Shayamalan, som etter sigende også vil regissere første episode.

Oprah Winfrey-prosjekt – Apple har inngått en avtale om å utvikle egenprodusert innhold sammen med talkshow-dronningen Oprah Winfrey. Kanskje det blir mer politisk denne gangen?

Pachinko – En serie basert på en roman av Min Jin Lee med samme navn, om fire generasjoner koreanske innvandrere til USA.

Ronald D. Moore scifi – Fra skaperen av Battlestar Galactica og Star Trek: The Next Generation kommer denne serien om et tenkt scenario der våpenkappløpet fra 60-tallet aldri tok slutt.Produseres av Sony Pictures Television og Tall Ship Productions.

Sci-fi-serie med Joel Kinnaman – Nok en scifi-serie med Joel Kinnaman (Robocop), Sarah Jones og Michael Dorman i rollene. Produceres av Ron Moore.

See – Få detaljer er kjent om denne serien med Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049), Archie Madekwe, Alfre Woodard og Jason Momoa.

Sesame Workshop-produksjon – Innhold for barn produsert av skaperne bak Sesame Street, men annerledes.

Shantaram – Eric Warren Singer og David Manson lager denne serien basert på roman-suksessen av Gregory David Robert.

Swagger – En biografisk serie om NBA-stjernen Kevin Durant.

Time Bandits – Anonymous Content, Paramount Television og Media Rights Capital lager en serie basert på Terry Gilliams (Monty Python) kultklassiker.