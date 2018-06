46.000 Apple-relaterte jobber i Norge

Apples og selskapets økosystem skaper mange jobber også i Europa, viser en undersøkelse utført av konsulentselskapet Analysis Group.

Hele 46.000 av disse jobbene finnes i Norge, og Oslo er faktisk blant de 10 største byene i Europa der ringvirkningene kaster av seg.

Høy jobbskaping i Europa

På bakgrunn av undersøkelsen har Apple nå publisert en egen nettside dedikert til jobbskaping i Europa.

Selskapet passer nok på å gjøre et lite poeng av at hele 1,76 millioner jobber er skapt i denne verdensdelen nå som selskapets skattefordeler i Irland er oppe til diskusjon.

Av de 1,76 millioner jobbene i Europa er 22.000 i selve Apple, mens 170.000 jobber er arbeidsplasser gjennom europeiske leverandører. Antallet europeiske arbeidsplasser som kan tilskrives økosystemet av apper i Apples App Store, er på hele 1.570.000, ifølge Analysis Group.

Sterke norske tall

Norge har sterke tall å slå i bordet med, ifølge tallene fra Analysis Group som Apple nå har gått ut med. For eksempel er Norge på en god femteplass når man ser på det som omtales som «tettheten i app-utviklingsjobber», som defineres som iOS-basert app-utviklingsøkonomi som en andel av det totale antallet jobber i en region.

Totalt sett står Norge på 10. plass i rangeringen av antall iOS-app-utviklere i Europa, med 46.000 jobber knyttet til utvikling av produkter som markedsføres gjennom Apples App Store-økonsystem.

Og Oslo er altså på 10. plass på listen av europeiske byer når det kommer til antall jobber som er etablert i tilknytning til utvikling for App Store, med hele 29.000 jobber.

Apple selv har 38 ansatte i Norge.

Pasientsky, NRK og TV2

I pressemeldingen om saken nevner Apple eksempler på norske iOS-app-prosjekter der vi blant annet finner TV2 Sumo, NRK TV, Drylab og Pasientsky.

Undersøkelsen fra Analysis Group er basert på metodikk utviklet av US Bureau of Economic Analysis. Tallene på jobber knyttet til iOS-utvikling omfatter ikke ekstra arbeidsplasser som er skapt som følge av inntekter som enkeltpersoner og husholdninger har opparbeidet direkte eller indirekte som en følge av Apples investeringer og produksjonskostnader, heter det.

Inntektsdeling

Apple har i mange år hatt en policy på at 70 prosent av inntektene fra salget gjennom App Store tilfaller dem som har utviklet appene, mens Apple beholder en andel på 30 prosent selv.

I 2016 justerte Apple reglene noe, ved at fordelingen ble endret til 85 prosent til utviklerne og 15 prosent til Apple dersom appen ble distribuert som en abonnementsløsning der kunden holdt fast på kjøpet i mer enn ett år.

Norske utviklere til Italia

Apple har dessuten en satsning gjennom et samarbeid med et universitet i Milano om et utviklerakademi der også vordende norske programmerere kan søke seg til.

For øvrig finnes en egen nettside for dem som ønsker å søke jobb hos Apple, og du finner denne her.

Du kan lese mer hos Apple her.