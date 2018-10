Adobe fortsetter iOS-satsningen

Adobe benyttet MAX 2018-konferansen til å lansere den store nyheten: Full Photoshop CC kommer til iPad i 2019.

Men det stopper ikke der: En rekke andre apper er klare for Apples mobile enheter på iOS.

Adobe MAX 2018

En fullverdig versjon av Photoshop CC for iPad har virkelig potensialet til å bli en killer-app for denne plattformen. Og det er stor sannsynlighet for at at man vil lykkes, for Adobe samarbeider med nettopp Apple om det perfekte samspillet mellom programvare og maskinvare, inkludert Apple Pencil.

Men en rekke andre spennende nyheter rettet mot grafisk bransje ble også presentert: Project Aero, Project Gemini og Premiere Rush CC.

Project Aero har blitt vist frem tidligere, og Premiere Rush CC er nå klar etter å ha kommet ut av laboratoriet. Project Gemini er fremdeles under utvikling.

Project Aero ble demonstrert allerede i sommer under Apples WWDC-utviklerkonferanse. Verktøysettet lar en tilpasse 3D-innhold for publisering mot AR, for eksempel en iPhone eller en iPad. Programvaren er utviklet slik at innholdet kan tilrettelegges for publisering gjennom Xcode.

Project Gemini er en frittstående app i seg selv, tilpasset iOS-enheter med berøringsskjerm. Man kan se klare likhetstrekk i det grafiske bruker-grensesnittet med neste års Photoshop for iPad. Project Gemini lar grafikere og illustratører skape både raster- og vektorinnhold, og frigjør seg i så måte fra arven til både Illustrator og Photoshop.

Adobe Premiere Rush CC

Premiere Rush CC er nå kommersielt tilgjengelig til en høyst overkommelig sum på 117,50 kroner måneden (alternativt 1.403 kroner for ett år). Appen åpner for videoredigering på både iPhone og Mac, og gjør det enkelt å publisere innhold direkte til YouTube, Facebook, Instagram og Behance.

Premiere Rush er dessuten inkludert i Premiere Pro og som del av Creative Cloud Apps-abonnementet. Du kan lese mer om Premiere Rush CC her. Du finner Premiere Rush CC på AppStore her.

Sjekk en rekke demo-videoer nedenfor. Via Apple