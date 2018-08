Er AirPods noe for bedriftene?

Det er Jonny Evans, skribent hos amerikanske Computerworld, som hevder dette i en kommentarartikkel der han tar utgangspunkt i at han ser AirPods i bruk i stadig flere miljøer, inklusive store kontorbedrifter.

Tale er i ferd med å bli en viktig del av dagens it-løsninger, fremholder Evans. Han påpeker at det han kaller Z-generasjonen i stadig økende grad benytter seg av stemmestyring. Nesten halvparten av alle mellom 36 og 45 år – som etter definisjonen strengt tatt heller tilhører den såkalte Y-generasjonen, uten at vi skal gjøre dette til en sak om generasjons-definisjoner – har en eller annen form for stemmestyrt utstyr hjemme.

Søk med tale

Det foreligger prognoser på at innen to år fra nå vil halvparten av alle søk på internett bli foretatt ved hjelp av tale.

INTEGRERT: AirPods er tett integrert med iPhone, men fungerer sammen med mye annet utstyr også. (Foto: Toralv Østvang)

Selskaper som satser på teknologiutvikling for bedriftsmarkedet investerer nå tungt i stemme-basert teknologi myntet på bedriftene. Slik teknologi finner vi blant hos flere av Apples partnere i utviklingen av bedriftsløsninger, inklusive IBM Watson, Cisco Spark, Microsoft og deres Skype-teknologi, SAP Co-Pilot og flere andre.

På kontoret

Den mest elementære bruken av AirPods på jobben er i forbindelse med talebaserte konferanse-løsninger, spesielt for dem som benytter seg av iOS-baserte enheter som iPhone og iPad.

Men utviklere søker nå etter mer avanserte samarbeidsmuligheter der «smart» teknologi står sentralt. Et eksempel som trekkes fram, er Eva fra Voicera, en slags møtemedhjelper basert på kunstig intelligens (AI). Eva kan ta notater, legge inn avtaler i kalenderen og utføre andre nyttige oppgaver. Man kan bruke Eva både til å planlegge møter og sørge for at man får et fyldig referat etterpå, alt basert på tale og AI.

Eva fra Voicera fungerer innenfor bedrifts-rettede samarbeidsplattformer som Salesforce og Skype, og man får gjort mye bare ved å hviske til sine AirPods.

Ute på veien

Folk som jobber med logistikk, varelevering og transport kan holde seg trådløst oppdatert via AirPods. Et kjapt spørsmål formidlet gjennom AirPods kan gi kjøreinstruksjoner eller beskjed om det neste oppdraget på dagens arbeidsliste.

På forretningsreise

I den kommende versjonen av Apples taleassistent Siri i iOS 12 vil Siri bli i stand til å oversette tale mellom flere språk. Det er rimelig å anta at denne egenskapen vil implementeres i AirPod-teknologien, ettersom AirPods vil få støtte for Live Listen-teknologien i iOS 12. Dette er teknologi som i utgangspunktet er ment å skulle gjøre kompatible høretelefoner og ørepropper til hørselshjelp for folk med dårlig hørsel.

For folk på reisefot, privat eller i jobbsammenheng, vil slike løsninger bidra til å gjøre det enklere og lettere å ferdes i land og miljøer der man ikke kan språket.

I varehusene

Apples smartklokke Apple Watch har allerede så smått begynt å finne veien inn i varehusene, og da er det rimelig å anta at AirPods vil følge etter. Ved hjelp av AirPods vil man kunne ta imot bestillinger og foreta annen kommunikasjon og navigasjon uten at arbeidsflyten blir forstyrret.

SNAKKER MED APPLE WATCH: AirPods kommuniserer gjerne med Apple Watch også, kjekt når man vil sjekke batteritilstanden. (Foto: Toralv Østvang)

Via AirPods vil man dessuten ha umiddelbar tilgang til forretningsdata, noe som kan bidra til mer effektiv tidsanvendelse.

I kundeservice

Apples satsing på utviklingen av Business Chat-plattformen var ikke noe utslag av veldedighet. En rekke leverandører utvikler nå stemmebaserte løsninger for kundeservice, og her vil Apple være med for fullt .

Business Chat er foreløpig en betaløsning for bedrifter som vil at det skal være enkelt å kontakte sine kunder via iPhone, iPad, Mac eller Apple Watch. Med løsningen kan man få hjelp og bistand, inngå avtaler og foreta innkjøp med betaling via Apple Pay, alt innenfor Meldinger-appen.

Nye utfordringer

Økt bruk av stemmestyring i søk innebærer nye utfordringer for bedriftene, blant annet for å sikre at deres merkevare havner høyt oppe på listene over innleste søkeord. Apple har vist noe av dette på sin blogg om maskinlæring.

Her ligger det gode muligheter for at medarbeidere utstyrt med AirPods ikke bare vil få kjapp informasjon om sine mål, oppgaver, kommende møter og deadlines, men at de også vil få nyttige råd og tips underveis til å nå disse målene.

Stemmestyring vil på langt nær være det eneste brukergrensesnittet. Vi har også andre brukergrensesnitt tilgjengelig – berøring, bevegelser og teknologi som kan registrere emosjoner og så videre. Men tale kommer til å være det fremste brukergrensesnittet for mange oppgaver.

Etter hvert som bedriftene begynner å utforske og prøve ut potensialet i disse teknologiene, vil dette bidra til å forbedre eksisterende forretningsmodeller – eller «disrupte» dem, skriver Computerworlds kommentator.