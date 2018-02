AirPower i mars?

Apple viste frem AirPower allerede i fjor, med lovnad om salgsstart i 2018. Og muligens er den konkrete datoen rett rundt hjørnet.

Qi

Det var altså tilbake i 2017 at Apple lanserte en rekke produkter som benytter seg av kontaktfri – eller trådløs – lading. Apples smartur Apple Watch har i prinsippet gjort dette i lengre tid, og så kom altså iPhone 8 og iPhone X med innebygget støtte for Qi-ladeprotokollen.

Men samtidig som de nyeste iPhone-modellene kom for salg, hadde ikke selskapet en trådløs-lader klar selv. Denne ble kun forhåndsannonsert i form av AirPower.

Case closed

AirPower er en liten ladematte, basert på Qi-standarden, som faktisk kan lade opptil tre ulike enheter. En iPhone, en Apple Watch, og i tillegg AirPods.

Når det gjelder sistnevnte så gjelder det selve huset, som jo er en batteribank for lading av de individuelle øreproppene. Det er bare det at disse i dag ikke har støtte for Qi-lading. Dermed må det altså bli et nytt produkt som er AirPods-huset med støtte for Qi. Som da kanskje kommer samtidig?

Via TheApplePost