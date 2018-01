Alle kan kode på høyskolen

Alle kan kode, er Apples mantra hva angår potensialet for å lære seg verktøyene som er nødvendige for å kunne programmere en app.

I USA ble dette lansert under parolen "Everyone Can Code", og inkluderer undervisningsmateriale både som iBooks-bøker og iTunes U-kurs, men også iPad-appen Swift Playgrounds for interaktiv kodelæring for unge og nybegynnere.

Swift-utviklingen

Swift er Apples egenutviklede programmeringsspråk, og benyttes både for å utvikle iOS-apper men også applikasjoner for macOS.

Siden Swift er et ungt språk har det blir stilt spørsmålstegn ved hvorvidt det er hensiktsmessig å lære, siden nye versjoner kan bryte eldre kode. Swift er nå i versjon 4, og Apple er selv igang med å skrive om også store applikasjoner med Swift. På sikt vil kanskje også macOS-moduler skrives i språket.

Og siden prosjektet også ble lagt ut med åpen kildekode så kan man nå også kompilere mot Linux. IBM benytter for eksempel språket i stor utstrekning for server side-applikasjonsløsninger i skyen.

Apple har også stilt materiale tilgjengelig for lærere som ønsker å inkludere koding i undervisningsopplegget, og mange vil også kjenne til Lær Kids kode.

Alle kan kode

Apple tar nå satsningen på Swift-undervisning ett skritt lengre. Selskapet kunngjorde nettopp at 70 høyskoler og universiteter i Europa har tatt i bruk opplegget.

Dette gjelder utdanningsinstitusjoner i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, Sverige, Danmark, Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Irland, Luxembourg, Polen, Portugal - og Norge.

I Norge er dette i første omgang Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (sistnevnte nå del av førstnevnte).

Disse skolene og universitetene har også tatt i bruk Apples App Development with Swift-pensum. Det ettårige kurset i programmering og appdesign er satt sammen av Apple-ingeniører og pedagoger.

