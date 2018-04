Alt om iOS 11.3

iOS 11.3 er offisielt lansert og vil være tilgjengelig som en gratis nedlasting for iPhone og iPad og HomePod.

Indirekte vil oppdateringen også gjelde for Apple TV med tvOS 11.3 samt Apple Watch med watchOS 4.3.

AirPlay 2, Meldinger i iCloud

Og elefanten i rommet – eller to, faktisk. Den ene er fraværet av AirPlay 2, noe som kanskje foreløpig er mest relevant for dem som har klart å skaffe seg en HomePod-smarthøyttaler. Det er nok bare et tidsspørsmål før flerroms-lyd kommer til hjemmestereoen.

Den andre er Meldinger i iCloud, altså tekstmeldinger som synkroniseres via Apples skyløsning slik at det blir paritet mellom alle mobile enheter samt Mac-en. Denne funksjonen fantes i en beta-versjon av 11.3, men vil nok komme på sikt.

Batterikontroll

En nyhet som det stilles store forventninger til, men som foreløpig kun er i beta, er muligheten til å kunne styre strømforbruket under innstillingene for batteriet. Man kan velge om klokkehastigheten for prosessoren skal gå ned for å kompensere for lavere ytelse for eldre batterier med den hensikt å forlenge batteritiden.

ARKit

Apples rammeverk for utviklere av AR-applikasjoner, ARKit, er oppdatert til versjon 1.5 og har nå mulighet for å kunne identifisere også vertikale flater for å "feste" digitale objekter til. Funksjonen kan for eksempel benyttes for å lage et virtuelt galleri.

Animoji

Spennende tider for iPhone X-brukere: Fire nye animojis har kommet til i form av en løve, en bjørn, en drage og en hodeskalle. Disse kan faktisk gjenkjenne og gjengi over 50 ulike ansiktsbevegelser.

Spør bedriften

Nå kan du også chatte med bedriften, rett i Meldinger-appen. Foreløpig en beta-versjon kun tilgjengelig over there, men sikkert kun et tidsspørsmål før også vi kan utveksle meldinger med banken om et lån eller finansiell veiledning. Eller hotellet, flyselskapet eller restauranten for å avklare bordbestilling eller ombooking av reisen.

Helsejournal

Denne funksjonen eller heller ikke for oss med det første, og kanskje ikke med det andre, heller. Apple tester nå muligheten for innsikt i elektroniske journaler (inkludert informasjon om prøveresultater, medisiner, og tilstander) fra ulike sykehus og helseinstitusjoner i USA, men reglene for personvern rundt dette er helt annerledes her til lands og er allerede utviklet i en retning som ikke nødvendigvis er kompatibel med Apples løsning. Vi får se.

Data og personvern

iOS 11.3 og macOS 10.13.4 introduserer oppdatert data- og personverninformasjon som gjør det enklere enn noensinne for brukere å forstå hvordan personopplysningene deres kan bli brukt. Et nytt personvernsymbol og detaljert personverninformasjon vises hver gang Apple ber om tilgang til personinformasjon for å aktivere funksjoner, sikre Apple-tjenester eller tilpasse en iOS-opplevelse.

Sjekk ut en video med nyhetene nederst.

Annet

Det finnes nå en avdeling for musikkvideoer i Apple Music, og reklamen er tatt ut

Programvareautentisering i HomeKit gjør det mulig for utviklere å legge til HomeKit-støtte for eksisterende utstyr

Støtte for Advanced Mobile Location (AML) gjør det mulig å sende en brukers plassering automatisk når de ringer nødnummeret (for tiden under uttesting i Norge av Telenor)

Safari 11.1 støtter nå Service Workers for OWA (offline web applications)

Video-klipp samles i Apple News (appen ikke tilgjengelig i Norge, kun begrenset funksjonalitet)

Via Apple og Macworld