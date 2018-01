Alternativ mobil betalingsterminal

Sumup gjør det enkelt å komme igang med egen betalingsterminal, og har dessuten ingen faste kostnader.

Kontaktløs betaling

Sumup tar i mot alle betalings- og kredittkort, og kobles trådløst via Bluetooth til en mobil enhet. NFC-betaling, inkludert støtte for Apple Pay, og kontaktløs betaling er integrert.

Det finnes nå over 1 million kort med støtte for kontaktløs betaling i Norge, og det er gjennomført over 1 million betalinger så langt. Det var tall før julesalget.

Oppsummert

For øvrig er investeringskostnaden for selve betalingsterminalen også lav, og med noen hundrelapper betraktelig mindre enn en iPad eller iPhone som styrer det hele via egen app.

Fraværet av faste utgifter tas igjen på transaksjonskostnadene, som tilsvarer 0,95% per debetkorttransaksjon og 2,75% per kredittkorttransaksjon.

Du kan lese mer om Sumup her. Den lange listen over forretningsmodeller som ikke støttes finnes her.

Sjekk ut en promo-video nedenfor.