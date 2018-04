Apple er bærekraftig

Også ni underleverandører forplikter seg til de samme klimamålene, og bringer dermed tallene for disse opp til 23 totalt. Dette inkluderer danske ECCO, som leverer lær til bruk for blant annet remmer og deksler.

– Vi forplikter oss til å etterlate verden i bedre stand enn slik vi fant den. Etter flere år med stor innsats er vi stolte over å ha nådd denne betydelige milepælen, sier Apple-sjef Tim Cook.

– Vi skal fortsette med å flytte grenser for hva som er mulig med materialene i produktene våre, hvordan vi resirkulerer dem, våre anlegg og vårt samarbeid med leverandører for å etablere nye kreative og framtidsrettede kilder for fornybar energi fordi vi vet at framtiden er avhengig av det, sier Cook.

Ting på gang

Apple har for tiden 25 prosjekter for fornybar energi i drift verden over, med en samlet kapasitet på 626 megawatt, hvorav 286 mW basert på solceller som ble operative under fjoråret. I tillegg er det 15 prosjekter under utvikling som vil bringe den samlede produksjonen opp til 1,4 gigawatt fordelt på 11 forskjellige land.

Danmark er blant landene der Apple har prosjekter for fornybar energi i Europa. Når de to datasentrene der til lands tas i bruk, vil de være drevet utelukkende av fornybar energi.

Knapphetsgode

I Singapore tok selskapet initiativ til å installere solceller på over 800 eksisterende tak grunnet knappheten på grunneiendommer.

Via Apple