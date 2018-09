Apple dropper «Back to my Mac»

Brukere av «Back to my Mac» må tenke seg ekstra nøye om nå som neste versjon av macOS lanseres. For med macOS Mojave dropper Apple den innebygde metoden for fjerntilgang.

Heldigvis foreslås det tips til nye måter å tenke på.

«Back to my Mac» er en iCloud-funksjon som gjør det enkelt å koble seg sikkert til andre Mac-maskiner via internett.

Fjerntilgang

«Tilbake til min Mac» blir ikke tilgjengelig på macOS Mojave. Men de som likevel akter å oppgradere (gratis) til Mojave kan allerede nå gjøre seg klare ved å finne ut mer om alternativer for filtilgang, skjermdeling og fjerntilgang til datamaskinen.

For det første kan du fjern-administre Mac-en trådløst med Apple Remote Desktop (849 kroner fra AppStore her), i tillegg til å få tilgang til andre Mac-er med skjermdeling, samt få tilgang til filer på alle dine enheter med iCloud Drive.

Hvis du har mer enn én Mac, kan du bruke Apple Remote Desktop til å kjøre programmer og jobbe med filer på den andre Mac-en, selv om du befinner deg på et annet sted. Så hvis du vil kjøre et program som du kun har på den andre Mac-en, kan du gjøre det.

Via skjermdeling kan, når skjermen din deles, brukeren av den andre Mac-en se det som vises på skjermen din, og også åpne, flytte og lukke filer og vinduer, samt åpne programmer og til og med starte Mac-en på nytt.

Fildeling

Apples skytjeneste iCloud Drive gir deg sikker tilgang til alle dokumentene dine fra iPhone, iPad, iPod touch, Mac-maskinen eller Windows-PC-en. Så uansett hvilken enhet du bruker, har du alltid oppdaterte dokumenter når du trenger dem.

Tjenesten er gratis med begrenset lagringsplass, og tilbys også som betalingsløsning med utvidet lagringsplass.

Via Apple