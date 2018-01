Apple fikser Spectre og Meltdown

Spectre og Meltdown er kallenavn for alvorlige svikt i sikkerheten til alle moderne prosessorer fra Intel, AMD og også ARM.

Det betyr at de aller fleste datamaskiner og mange mobile enheter rammes, selv om AMDs arkitektur i liten grad er eksponert.

Feilrettingen vil for mange plattformer bety redusert ytelse både på prosessor-nivå og på lese/skrive-nivå til lokal lagring, men Apples egne tester viser i motsetning at Mac og mobile enheter i liten eller ubetydelig grad vil rammes.

Pentium og fremover

Svikten finnes helt tilbake til 1990-tallet i Intels Pentium-prosessorer, og eksponerer antatt trygg informasjon på kernel-nivå, slik som passord, til prosesser uten dype rettigheter.

Lokalt installert programvare som er lastet ned fra sikre kilder, slik som Mac AppStore, vil i større grad være til å stole på, men også script som kjøres (ofte usynlig) i nettlesere kan utnytte feilen.

Dypt der nede

Det er ikke første gang Intel har slitt med svakheter i maskinvaren sin, og notoriske eksempler inkluderer feil i flyttalls-operasjoner som gjorde at matte-koprosessorene regnet galt.

Utfordringen er selvfølgelig at oppdateringer til firmware og mikrokode på prosessornivå har begrensete muligheter for å rette feil i selve maskinvaredesignet. Både Meltdown og Spectre har vært kjent i et halvt år, og både Google, Microsoft, Intel og også Apple har arbeidet med å fikse eksponeringen mot disse svakhetene gjennom oppdateringer i programvare.

macOS og iOS-fiks

For Apples vedkommende vil alle som har oppdatert macOS til siste release i stor grad være trygge. Også siste iOS-utgave har fått en patch for å styre unna. I tillegg vil det komme ytterligere en macOS-oppdatering, for tiden i beta-test, som også gjør nettleseren Safari trygg(ere) mot script-angrep fra nettet.

Les mere om exploit'ene hos Apple her, eller på egen hjemmeside her. I tillegg har PCWorld en FAQ og en utdypende artikkel her.

Sjekk også ut de to videoene nedenfor der Meltdown demonstreres.