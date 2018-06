Apple fikser tastaturet

Lugger tastene i MacBook-tastaturet?

Det kan hende at du er omfattet av Apples serviceprogram for tastaturer på utvalgte MacBook og MacBook Pro-modeller.

Trøbbel med tastene

Dette dreier seg konkret om følgende varianter (og kun disse):

MacBook (Retina, 12-­tommer, tidlig 2015)

MacBook (Retina, 12­-tommer, tidlig 2016)

MacBook (Retina, 12-­tommer, 2017)

MacBook Pro (13­-tommer, 2016, to Thunderbolt 3 porter)

MacBook Pro (13-­tommer, 2017, toThunderbolt 3 porter)

MacBook Pro (13-­tommer, 2016, fire Thunderbolt 3 porter)

MacBook Pro (13-­tommer, 2017, fire Thunderbolt 3 porter)

MacBook Pro (15-­tommer, 2016)

MacBook Pro (15-­tommer, 2017)

Du kan ha krav på å få reparert tastaturet dersom du opplever at bokstaver eller tegn gjentas uventet, eller at bokstaver eller tegn ikke vises, eller at tastene følges «klistrete» og seige, eller at disse ikke responderer i det hele tatt på en konsekvent måte.

Du kan lese mer om service-programmet og hvordan du tar kontakt hos Apple her.