Apple foreslår tilgjengelighets-emoji

Forslaget kommer gjennom deltakelsen i det såkalte Unicode-konsortiet, der emojis offisielt ratifiseres.

Apple er fra før av kjent for god tilrettelegging av operativsytemer for tilgjengelighet, som for eksempel iOS.

Likestilling

Apples forslag er utarbeidet i samarbeid med foreninger for blinde, døve og for folk med cerebral parese. Det er forslått 13 prinsipielt ulike emojis, blant annet disse:

Førerhund

Person med hvit stokk

Høreapparat

Tegn for døv

Person i elektrisk rullestol

Person i manuell rullestol

Mekanisk arm og ben eller protese

Servicehund

Dersom forslagene blir godkjent kan disse offisielt inkluderes i emojisettet Emoji 12, som kommer ut i løpet av første halvdel av 2019.

Via Emojpedia