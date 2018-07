Apple har gjort leksene

Apples nye app-løsning for undervisningsformål er nå lansert.

Løsningen er fordelt på apper for både lærer og elev – Klasserom og Skolearbeid.

Klasserom-appen er en assistentlærer som gir kontroll over iPad-ene i klasserommet, mens Skolearbeid-appen gir muligheten til å dele ut alt fra arbeidsark til aktiviteter i utdanningsapper, følge elevenes fremgang og hjelpe dem i sanntid.

Skolearbeid

Med Skolearbeid kan læreren levere ut og samle inn oppgaver, holde løpende oversikt over elevenes fremgang i utdanningsappene de jobber i, og kommuni­sere med hver enkelt elev i sanntid, uansett hvor de befinner seg.

Appen er også enkel å bruke for elevene. Oppgavene dukker auto­matisk opp på iPad-ene deres, sortert etter klasse, innleveringsfrist og prioritet.

Klasserom

Klasserom-appen gjør iPad-en – og nå også Mac-en – til en assistentlærer, mener Apple. Den gir kontroll over hver iPad i klasserommet, slik at læreren kan veilede elevene og sørge for at de konsentrerer seg om riktig oppgave.

Klasserom gjør det også enkelt å dele informasjon. Man kan bruke AirDrop til å sende og motta filer fra hele klassen, eller til å vise frem elevenes arbeid på storskjerm.

Man kan se iPad-skjermen til elevene på iPad-en eller Mac-en. Med Klasserom kan man se alle elevenes skjermer sam­tidig og også enkelt peke enkeltelever eller hele klassen til en nettside, bok eller app.

Les mer om Apples undervisningsverktøy her. Du kan lese mer om Apple School Manager her, og logge deg på løsningen her. Se en promo-video nedenfor.