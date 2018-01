Apple Homepod med store mangler

Apple har annonsert at Homepod skal slippes 9. februar. Den har da vært utsatt fra godt før jul fordi Apple trengte tid til å ferdigstille produktet. Nå viser det seg imidlertid at den ekstra tiden tydeligvis ikke har løst alle problemer.

Vesentlige mangler

Det er Apple selv, med ganske liten skrift, som på peker at produktet ikke kommer til å ha alle annonserte funksjoner ved slipp. De funksjonene som ikke vil være tilstede er funksjoner som støtte for lyd i flere rom. Dette er en rimelig sentral del for en slik høyttaler. Hva Apple tenker på når de slipper Homepod uten denne funksjonen er det betimelig å spørre om.

En annen ting som også mangler ved slipp, er muligheten til å pare opp to høyttalere for å få stereo.

Begge disse funksjonene er ganske sentrale deler av funksjonssettet en slik høyttaler er utstyrt med. Hvis problemene Apple har slitt med de siste månedene er av en slik type at de har sett seg nødt til å droppe disse funksjonene ved slipp. Kan man jo bare spekulere i hva annet man har hatt problemer med for dette produktet.

Ikke til Norge ennå

Når Homepod slippe i februar er ikke Norge med på listen over land som vil få den. Tatt i betraktning de mangler den vil ha er det kanskje like greit. Nå er det vel sannsynlig at dette er et programvareproblem. Da er det bare å håpe på at problemet er løst før Homepod finner veien til våre butikker. Slik den står nå er den neppe verdt prisen.