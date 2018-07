Apple-kart tegnes på nytt

Foretrekker du Googles kart? Det vil Apple gjøre noe med.

Apples kartløsning for iOS (og påfølgende macOS) har aldri vært helt på høyden, selv om den av mange oppleves som fullt brukbar.

Kortreiste kartdata

Men Apple har satt i gang et prosjekt med å tegne opp kartene fra bunnen av selv, som en førstehåndsløsning. På denne måten kan kvaliteten heves i tillegg til at man tar kontroll over prosessen selv.

Den nye kartløsningen, når den integreres i iOS i fremtiden, vil også sanke inn data fra mobile enheter for å kunne verifisere kartlag og -data. Personvernet vil ivaretas ved at denne informasjonen anonymiseres, i tillegg til at man kan skru av dette i innstillingene.

Dataene som oppdateres er alt fra filer, veivalg, konkrete innganger til næringslokaler, og ikke minst også selve kartvisningen. Kartene vil i større grad gjengi et mer troverdig bilde av virkeligheten, som blant annet skille mellom grønne (vegtasjon) og grå flater (bebyggelse).

Høsttakkefest

Apple bruker sin egen flåte av spesielle Apple Maps-kjøretøy med LIDAR og andre sensorer på taket for innhøstingen, og dataene evalueres også av egne team som sitter verden over, inkludert Malmö i Sverige.

For øvrig nevner vi at Apple med iOS 12, og dermed også CarPlay, åpner for tredjeparts-navigasjonsløsninger også for bilen. På denne måten står man fritt til å kunne velge Waze eller liknende etter egne preferanser.

Feil med Apples egne kart har vært et stort problem tidligere, og førte i sin tid til avgangen til Apple-sjef Scott Forstall.

Du kan lese mer om Apple-kart her.

Via TechCrunch her og her.