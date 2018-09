Apple oppkjøp av Shazam i boks

Apple overtar og har dermed ferdigstilt kjøpet av Shazam. Computerworld.no meldte for noen uker siden at EU-kommisjonen hadde godkjent Apples oppkjøp av Shazam, etter at oppkjøpsprosessen startet i fjor høst, og nå er Apple kommet i mål med Shazam-oppkjøpet.

Shazam var en av de første appene på App Store for iOS i sin tid, og har vært en voldsom suksess.

Shazam

Shazam er en gratis tjeneste for gjenkjenning av musikk via mikrofonen. Du er på kafé og hører en kul låt – men hvem er det som spiller? Shazam lytter og finner frem til svaret (om det ikke er for mye bakgrunnsstøy, da).

Ta en titt på tallene: Shazam, som finnes for både iPhone, iPad og Mac, er lastet ned over én milliard ganger. Tjenesten har over hundre millioner aktive brukere. Og håndterer over 20 millioner forespørsler daglig.

What's in it for me?

For brukeren er det også en måte å følge med på hva andre oppdager på Shazam – med andre ord en måte å følge med på trender.

Og så kan man selvfølgelig, etter å ha fått identifisert en sang, velge å få den opp i Apple Music eller iTunes Store. Det er også støtte for Google Play og Spotify.

Men det man spør seg er selvfølgelig om de sistnevnte vil forsvinne nå som Apple har overtatt? Kanskje det primære målet først og fremst er å drive kunder til Apple Music-strømmetjenesten, som ligger i hard konkurranse med Spotify.

Du finner Shazam på Mac App Store her, og på App Store for iOS her.

Via Apple