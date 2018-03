Apple-rammeverk for nettverksapplikasjoner

Apple har nettopp lansert SwiftNIO som åpen kildekode.

NIO er et klient/server-rammeverk for rask og enkel utvikling av nettverksapplikasjoner som protokoll-servere og -klienter. Løsningen benyttes for å forenkle og strømlinjeforme nettverksprogrammering mot TCP og UDP.

Ikke for alle, men interessant å vite at Apple fortsetter tradisjonen med å åpne opp kildekoden ved sine Swift-prosjekter. Swift er som kjent Apples egenutviklede programmeringsspråk, og som vokser raskt i popularitet.

I bakgrunnen

SwiftNIO på sin side er ikke rettet primært mot utvikling av nettverksapplikasjoner per se, men retter seg heller mot bakenforliggende nettverksstøtte for disse applikasjonene.

SwiftNIO støtter macOS 10.12 eller senere, og Ubuntu 14.04 eller senere.

Du kan lese mer på GitHub her.