Apple i B2B-allianse med HP

Apple utvider sitt B2B-repertoar, nå blant annet med HP Enterprise.

Sist selskapet rapporterte tall fra satsningen på enterprise-markedet, hadde dette et volum på over 25 milliarder dollar for Apple.

Enterprise

Fra før av har selskapet inngått strategiske samarbeid med giganter som IBM, Cisco, SAP, GE, Deloitte, AON og Allianz.

Bakgrunnen for informasjonen er en jobbannonse med arbeidssted i London som strategisk partner for et Apple-samarbeid med både Hewlett Packard Enterprise, Dimension Data og GE.

Apple har et internasjonalt program for slike samarbeid kalt Enterprise Accelerator Programme, og skal etter sigende være i fase én av innfasingen. Fokus i første omgang er på Storbritannia, Tyskland, Nederland og Sveits.

Via The Registry