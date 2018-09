Apple med nytt mobil-flaggskip

Med 6,5-tommers skjerm har iPhone XS Max den største skjermen på noen Apple-mobil frem til nå, men mobilens ytre mål er likevel «bare» omtrent på størrelse med fjorårets iPhone 8 Plus. En økning på én tomme i skjermstørrelse tar altså ikke mer plass i lommen.

Denne lanseringsrunden har gitt tre nye iPhone-modeller, toppmodellene iPhone XS og XS Max med OLED-skjerm, og den litt mer folkelige modellen iPhone XR med LCD-skjerm – se separat artikkel.

Mens iPhone XS Max har 6,5-tommers skjerm, er skjermstørrelsen på iPhone XS på 5,8 tommer.

Ansiktsgjenkjenning

iPhone XS og XS Max er altså etterfølgerne til fjorårets iPhone X – X-en uttales «ten» på Apple-engelsk, eller «ti» på norsk, om man vil. Ansiktsgjenkjenning, eller Face ID som Apple kaller det, var den største nyheten i fjor og følges nå opp med enda raskere ansiktsautentisering, ifølge Apple. Den gamle hjem-knappen med fingeravtrykkslesing forsvant med iPhone X i fjor.

Ansiktsgjenkjenning brukes altså i stedet for fingeravtrykkslesing til å låse opp mobilen, gi tilgang til sikre apper, betale med Apple Pay og mange andre funksjoner.

GULL: Foruten de tidligere fargen sort og stellargrå kommer iPhone XS og XS Max i en ordentlig gull-farge. (Pressefoto: Apple)

Skjermen på iPhone XS og XS Max skal ha fått kontrastforholdet økt til 1.000.000:1 – altså én million til én – og har fått bedre evne til å gjengi dypt sort, i tillegg til at det dynamiske området i HDR-bilder er økt med 60 prosent.

Lynrask prosessor

Forbedringen av ansiktsgjenkjenningen og av mange andre funksjoner er knyttet til den nye prosessorbrikken A12 Bionic, som er designet av Apple. A12-prosessoren skal ifølge Apple være opptil 15 prosent raskere enn forgjengeren, A11-prosessoren i iPhone X og iPhone 8, som i følge amerikanske Macworld var den raskeste mobilprosessorer på markedet den gang. Den nye A12-brikken bruker tross hastighetsøkning opptil 40 prosent mindre strøm. På de raskeste kjernene er strømforbruket redusert med opptil 50 prosent. Grafikkprosesseringen skal være opptil 50 prosent raskere.

Apple benytter 7-nanometers produksjonsteknologi til å produsere A12-brikken, som har åtte kjerner. Ifølge Apple er dette den første 7-nanometersbrikken noensinne i en smarttelefon.

Høy hastighet er også stikkordet for den såkalte Neural Engine, som brukes til maskinlæring. Den skal nå greie opptil fem billioner operasjoner i sekundet, opp fra 600 milliarder operasjoner i sekundet i A11-brikken.

For første gang er Neural Engine åpen for maskinlæringsmotoren Core ML. Dette betyr at utviklere kan bygge apper som bruker Core ML til maskinlæring. Core ML skal være opptil ni ganger raskere på A12-prosessorbrikken enn på A11, samtidig som det bare brukes en tiendedel så mye energi.

Enda bedre kamera

Også kamerasystemet på iPhone XS og XS Max er forbedret. Som før er det snakk om dobbeltkamera med et vidvinkelobjektiv og et moderat teleobjektiv. Men vidvinkelkameraet har fått en ny sensorbrikke med større og dypere piksler. Dette skal gjøre kameraet dobbelt så raskt som på forgjengeren, noe som ikke minst skal bidra til mindre bildestøy på bilder tatt i dårlig lys. Forbedringene har også betydning for HDR-fotografering, der det tas flere bilder i rask rekkefølge, for så å sette dem sammen til ett bilde med ekstra stort dynamikkområde, det vil si bedre tegning av detaljer både i skygge- og høylyspartier i bildet.



NYTT KAMERA: De nye iPhone XS-modellene har fått forbedret kameraløsning med 2x zoom. (Pressefoto: Apple)

HDR-fotograferingen utnytter også egenskapene som Neural Engine-systemet byr på, med opptil tre billioner operasjoner for hvert bilde. Foruten flere detaljer i mørke områder og mindre fare for at detaljene blir helt utvisket i høylys-partier, skal dette bidra til bedre fargegjengivelse og til og med bedre bokeh i portrettmodus, altså at det digitalt skapes en behagelig, myk og uskarp bakgrunn i portrettbilder.

Portrettmodusen skal ha blitt bedre på å detektere forgrunnspersonen mot bakgrunnen, særlig i vanskelige områder som bustete hår. I ettertid kan man dessuten manuelt justere dybdeskarpheten i portretter, med effekter tilsvarende endring av blenderåpningen fra f/1,4 til f/14.

Frontkameraet, som brukes til selfies, har sju megapiksler, som før, men er nå dobbelt så raskt og kan ta opp Full HD-video 1080p med opptil 60 bilderuter per sekund, mot 30 bps tidligere.

Også videokvaliteten skal være økt, og for første gang kan en iPhone ta opp video med stereolyd.

Spesialstål

iPhone XS og XS Max er bygd med både front og bakside i glass. Bruken av glass på baksiden gjør at mobilen kan lades trådløst. Apple hevder at glasset er det sterkeste noensinne på en smarttelefon, med forbedret ripebestandighet.

PORTRETTMODUS: De nye iPhone XS-modellene har fått forbedret portrettmodus som skiller bedre mellom portrettpersonen og bakgrunnen. (Pressefoto: Apple)

Mellom de to glassflatene finner man et bånd i spesialstål, som nå fås i fargene gull, sølv og stellargrå. Gullfargen er nytt fra disse modellene av, og vi snakker ikke om rosagullfargen som Apple har benyttet tidligere, men det som amerikanske Macworld betegner som «very gold gold».

Sprut- og vannbeskyttelsen rangeres nå til IP68-nivå, som betyr at mobilen skal kunne ligge på to meters dyp i inntil 30 minutter. Mobilen er dermed også beskyttet mot brus-, te- og kaffesøl. Noen har påpekt at beskyttelsen også omfatter øl, selv om Apple ikke nevner det i pressemeldingen.

Høy pris

Man må imidlertid betale en høy pris for det nye iPhone-flaggskipet, spesielt hvis man ønsker mye innebygd lagringsplass. 16.790 kroner er prisen for toppmodellen iPhone XS Max med lagringsplass på 512 gigabyte – man kan få en ganske heftig bærbar pc for den prisen. Nøyer man seg med 256 GB, faller prisen til 14.490 kroner, mens «innstegsmodellen» med 64 GB lagringsplass koster 12.690.

Velger man lillebror, den vanlige iPhone XS med 5,5-tommers skjerm, er prisene henholdsvis 11.490 kroner, 13.290 kroner og 15.590 kroner for lagringsplass på henholdsvis 64, 256 og 512 GB.

Også vår amerikanske søsterpublikasjon Macworld betegner prisene som høye: «sky high» er uttrykket som brukes.

iPhone XR har litt mer folkelige priser og koster 8.690 kroner med 64 GB lagringsplass, 9.290 kroner med 128 GB og 10.490 kroner med 256 GB.

iPhone XS og XS Max kan bestilles fra 14. september og kan fås i butikk fra 21. september, ifølge Apple Norge.

Hvor stor er iPhone XS Max?

iPhone XS Max veier 208 gram og har målene 157,5 x 77,4 x 7,7 mm. Til sammenligning veier iPhone 8 Plus 202 gram med ytre mål 158,4 x 78,1 x 7,5 mm. iMed andre ord minimalt med forskjell, selv om skjermen på iPhone XS Max altså er på 6,5 tommer, mens iPhone 8 Plus-skjermen bare er på 5,5 tommer.

Den litt mindre iPhone XS med 5,8 tommers skjerm veier 177 gram og har dimensjonene 143,6 x 70,9 x 7,7 mm.