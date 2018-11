Apple med samarbeid om musikk-distribusjon

Apple fortsetter å utvikle tilbudssiden av Apple Music.

Selskapet har nettopp inngått samarbeid med tre nye distribusjonspartnere for innhold til Apple Music.

Genistrek

Nyheten kommer i tillegg til kjøpet av Shazam for kort siden, og nylig også avtalen med Genius for sangtekster av en integrert Apple Music-avspiller på deres nettside som lar en logge på med Apple Music-abonnement for tilgang til fulle lydspor.

De tre nye partnerne er CD Baby, Kontor og The Orchard. Sistnevnte er kjent for EDM-musikk, og førstnevnte har en god standing hos indie-artister. Dette inkluderer muligheten for egenpublisering med opplastingstjenester, men dette er foreløpig ikke del av avtalen.

Apple Music vil dermed få økt tilgang til musikk, musikkvideoer, sangtekster og konsert-videootopptak.

De tre partnerne på sin side får tidlig tilgang til ny funksjonalitet i Apple Music, inkludert detaljerte metadata.

Via Billboard