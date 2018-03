Apple med skole-event

Apple inviterer til et undervisnings-relatert event den 27. mars.

Seansen avholdes på Lane Tech College Prep High School i Chicago, en videregående skole som forberede elevene på høyere utdanning.

Skolen har primært fokus på realfag. Apple har dessuten tidligere hatt en egen satsning på Everyone Can Code i delstaten.

ClassKit

Det antas at Apple vil benytte anledningen til å lansere den endelige versjonen av ClassKit, et rammeverk rettet nettopp mot bruk av Apple-maskin- og programvare til undervisningsformål. ClassKit er for tiden i beta.

Ser man på grafikken i invitasjonen så kan kalligrafien tyde på at eventet relateres til iPad Pro med Apple Pencil-pennen. Kan det være snakk om en ny versjon av enten iPad Pro og/eller Apple Pencil?

MacBook Air?

Et annet godt rykte er at Apple vil lansere en oppdatert og rimeligere utgave av MacBook Air, priset og tilrettelagt nettopp for skoleformål.

Datoen er rett rundt hjørnet, så det er bare å glede seg, og det kan bli en god start på påskeferien.