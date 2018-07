Apple mot medieboblen

Apple åpner en egen avdeling for valgdekning under Apple News.

Med dette tar selskapet et aktivt redaktøransvar for at mediedekningen av mellomvalget presenteres fra flere kilder og med ulike ståsteder.

Halvveis

Det er mellomvalg i USA i år, og Apple har tatt et standpunkt til hvordan nyhetene som formidles gjennom deres kuraterte nyhetstjeneste Apple News, skal presenteres.

Blant de ulike kildene og stemmene som presenteres finner vi The Conversation og On the Ground, i tillegg til innhold fra respekterte nyhetsmedier som Washington Post, Axios, Vox og Politico.

Nyhetene er ikke relevante for norske brukere med lokalisert profil, og Apple News fungerer ikke som en frittstående applikasjon i Norge (ennå).

Men det er likevel interessant å se hvordan Apple velger å spille en rolle når de tar redaktøransvar – i første omgang i forbindelse med nyhetskilder. Så gjenstår det å se om det samme vil skje i deres utvidete mediesatsning.

Som kontekst nevnes det at Apple nylig kjøpte den digitale tidsskrift-tjenesten Texture, i tillegg til at selskapet satser store beløp på egenprodusert medieinnhold som kommer i tiden fremover.

Via Apple